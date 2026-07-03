VIDEO Uhitili strance na Pagu zbog droge, oglasio se i DORH: Odredili im istražni zatvor

Šestero osumnjičenih preprodavača droge, među kojima su državljani Velike Britanije i Italije, uhićeno je u srijedu na Pagu, potvrdio je u četvrtak ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Razbijen je još jedan lanac preprodaje droge, a osumnjičeni su uhićeni u koordiniranoj akciji hrvatske policije. Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana - objavio je na svom x profilu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

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Pokretanje videa... VIDEO Hrvatska policija razbila još jedan lanac preprodaje droge | Video: 24SATA/MUP

O cijelom slučaju oglasio se u petak i DORH.

- Općinsko državno odvjetništvo u Zadru provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja više državljana Velike Britanije (2001., 2001., 2002., 2006., 2002. i 2000.) zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavka 2. u vezi stavka. 1. Kaznenog zakona - naveli su.

Sumnja se da su u srpnju ove godine na Pagu posjedovali veću količinu droge, a jedan od njih je tu drogu i prodavao.

- Na prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Zadru, sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio je istražni zatvor protiv svih osumnjičenika zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku) - zaključili su iz DORH-a.