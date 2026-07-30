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OSIGURAVAJU ZRAČNI PROMET

VIDEO Ukrajina: U poljski zračni prostor je ušao ruski projektil

Piše HINA,
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VIDEO Ukrajina: U poljski zračni prostor je ušao ruski projektil
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Foto: Kuba Stezycki/REUTERS
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Ruski krstareći projektil ušao je tijekom noći u zračni prostor Poljske, članice NATO-a, rekao je u četvrtak ukrajinski ministar vanjskih poslova nakon što su poljske vlasti poslije dojava o eksploziji na polju pronašle krater i ostatke neidentificiranog objekta

Poljska je podigla borbene zrakoplove kako bi osigurala svoj zračni prostor nakon što je u ruskim zračnim udarima diljem susjedne Ukrajine poginulo najmanje osam ljudi, uključujući jednu osobu u glavnom gradu Kijevu. Ruski napadi ciljali su i područje kod Lavova, ukrajinskog grada na samom zapadu zemlje i granice s Poljskom, prenosi Reuters.  „Tijekom noći ruski krstareći projektil Kh-101 ušao je u Poljsku u sklopu masovnog ruskog udara na Ukrajinu, povrijedivši zračni prostor NATO-a”, napisao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na platformi X.

Poljska još nije službeno potvrdila o kakvom je objektu riječ, navodeći samo da je istraga u tijeku. 

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Krater na mjestu mogućeg pada objekta koji je tijekom noći ušao u poljski zračni prostor VIDEO
Krater na mjestu mogućeg pada objekta koji je tijekom noći ušao u poljski zračni prostor | Video: 24sata/reuters

„U poljskom zračnom prostoru uočen je neidentificirani objekt koji se kretao prema zapadu”, objavilo je operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga na mreži X, dodajući da je objekt nestao s radara ubrzo nakon uočavanja u 3:40 sati po lokalnom vremenu. 

Helikopter Mi-24, upućen na posljednju lokaciju objekta kako bi provjerio i potvrdio radarske podatke, locirao je vjerojatno mjesto pada, dodaje se u priopćenju.

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Nastali krater širok je oko deset metara, objavilo je poljsko ministarstvo unutarnjih poslova na mreži X. 

Policija u regiji Lublin priopćila je da je ranije zaprimila dojavu o glasnoj eksploziji u okrugu Bilgoraj, između sela Tarnawa Kolonia i Biskupice.

Crater and scattered debris left by an unidentified object in a field near the village of Tarnawa-Kolonia
Foto: Kuba Stezycki/REUTERS

„Policijski službenici otkrili su krater i razbacane ostatke neidentificiranog objekta u polju koje se nalazi oko dva kilometara od najbližih zgrada, između navedenih sela”, dodala je policija na mreži X.

Sirene su se u Lublinu oglašavale nekoliko minuta kako bi upozorile na moguće ruske udare, izvijestili su mediji.

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Premijer Donald Tusk doći će na mjesto događaja i najavio je da je osnovao poseban koordinacijski tim.

Crater and scattered debris left by an unidentified object in a field near the village of Tarnawa-Kolonia
Foto: Kuba Stezycki/REUTERS

„Sve ukazuje na to da se radilo o ruskoj balističkoj raketi Kh-101, ali želimo biti 100% sigurni u vrstu rakete i tko ju je lansirao“, rekao je Tusk na hitnom sastanku. „Nije bilo izravne prijetnje jer je raketa pala u nenaseljeno područje; bili smo spremni oboriti je da je nastavila let“, dodao je.  

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