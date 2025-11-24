VIDEO Urušili se potporni zid i cesta na gradilištu u Podgori! 'Sreća je da nije bilo mrtvih...'

'Evo ga, evo ga, ode sve u ku***', 'to je voda što smo mi kopali', 'biži, biži, biži, zatvori promet', čuje se na snimci iz Podgore koja je stigla na redakciju 24sata. Na snimci se vidi kako je uslijed građevinskih radova, gdje je potkopana cesta, došlo do odrona koji je urušio i jedan veliki potporni zid... Riječ je o gradilištu zgrade u Podgori, grade se, stoji u oglasu, luksuzni stanovi.

Kako piše Morski.hr, osim potpornog zida urušila se i cesta na kojoj su samo nekoliko trenutaka ranije prometovali automobili...

Do odrona je došlo u ponedjeljak uz samu autobusnu stanicu, gdje odrasli i djeca čekaju autobus. Kad su vidjeli što se događa, ljudi su se razbježali pokraj Jadranske magistrale, koja se nalazi uz samo gradilište.

- Moglo je doći do tragedije. To je odmah uz naseljene kuće, tu je magistrala kojom stalno, cijeli dan i noć, prolazi puno automobila. Ne znam kako su uopće dobili dozvolu za ovo graditi, vidjelo se odmah da će biti opasno - kaže nam jedan stanovnik Podgore.

- Kako je netko dopustio da to bude direkt na cesti? Ovo je užasno prometno rješenje. Nama nije jasno kako su uspjeli dobiti dozvolu - kaže nam drugi stanovnik Podgore, koji nam je poslao i fotografiju kako je nakon današnjeg odrona 'osigurano' područje...

Dodaje kako područje nije odmah bilo osigurano...

- Ovdje se dovodi u pitanje način na koji je općina tada gradila zid kao i sadašnji radovi aktualnog izvođača objekta. Kakvi su potporni temelji zida? Armatura? Tko je radio projekt? Za zidove ovolike visine je potrebna građevinska dozvola koja za sobom povlači i adekvatan građevinski nadzor odgovoran za ovakve situacije. Tu je dakle pitanje kako lokalne samouprave grade potporne zidove koje drže ceste i još mnogo toga bez dozvola i projekata? - pita se arhitektica Petra Radić i nastavlja:

- Potom što se tiče konkretno ovog gradilišta: gdje je voditelj gradilišta? Vidi se da radnici nemaju propisanu zaštitnu opremu. Građevinska jama nije zaštićena, gdje je tabla gdje se vide odgovorne osobe i tko je nadzor? Najgore od svega je što gradilište nije niti prijavljeno, što se javno vidi u ISPU sustavu - tvrdi Radić i nastavlja:

- Problem cijele Hrvatske je što se gradi brnjavo, a institucije se trznu reagirati kad netko pogine. U građevini koja na Makarskoj rivijeri divlja i u kojoj ima građevinskog lobija, kojom se nitko ne bavi, biti će još gore sada kada se usvoje novi zakoni o građenju i prostornom planiranju. Ovakve stvari bi se trebale bolje regulirat. - kaže bivša načelnica, po struci arhitektica, koja istupa kao zabrinuta vijećnica i građanka.

Stanovnici mjesta na makarskoj rivijeri šokirani su današnjim događajima. Poručuju kako je danas izbjegnuta tragedija...

-.Krenuli su radit pod, bez da su osigurali gradilište. Pa vide koliki je ovaj zid koji se odronio visok i oni ga ovako potkopaju? U pitanju je sigurnost radnika. Drugo, ovakvi radovi se ne bi smjeli raditi ovoliko blizu kuća, u pitanju je sigurnost stanovnika i sigurnost ceste koja vodi to tih kuća. Na snimci se vidi da se tlo odranja, zid pada, dok istovremeno automobil prolazi po tankom sloju asfalta na mjestu gdje se upravo odronio taj ogromni zid. Ovo sve se nalazi tik uz magistralu, praktički na magistrali. Puka sreća što nema mrtvih danas i na cesti i ispod ceste. Ovo je suludo da su uopće počeli gradit pod ovakvim (ne)uvjetima na terenu! Sjeverna cesta koja se odronila jedini je pristup tom dijelu naselju iznad magistrale. Oni su sad svi prometno odsječeni - kaže nam jedna mještanka.

Poslali smo upit policiji u Makarskoj, njihov odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.