VIDEO Užas u Philadelphiji! Ranio trojicu policajaca, ubili ga

U jednom od domaćina Svjetskog nogometnog prvenstva, Philadelphiji, u kojoj će igrati i hrvatska reprezentacija, u subotu navečer po lokalnom vremenu ranjena su tri policajca, a napadač je ubijen. Do pucnjave je došlo u gradskoj četvrti Wynnefield u subotu kasno navečer. Incident se dogodio oko 22.30 (4.30 ujutro u nedjelju po hrvatskom vremenu) na raskrižju 54. i Arlington ulice, gdje su policajci reagirali na dojave o vozilu koje je pogođeno vatrenim oružjem, prenose američki mediji.

Policijski povjerenik Kevin Bethel rekao je da su policajci na mjestu događaja naišli na 57-godišnjeg muškarca koji se s njima sukobio. Dok su ga policajci pokušavali privesti, situacija se brzo pogoršala. Muškarac je tijekom sukoba izvadio vatreno oružje. Policajci su više puta izdavali naredbe osumnjičenom da ne vadi oružje. No Eric Franks je zatim ispalio vatreno oružje izravno prema policajcima.

"Prema preliminarnim informacijama iz izjava svjedoka, snimki nadzornih kamera i snimaka s tjelesnih kamera koje su do sada pregledane, Franks je tijekom susreta izvadio vatreno oružje. Policajci su više puta izdavali naredbe Franksu da ne vadi oružje. Franks je zatim ispalio vatreno oružje izravno prema policajcima", navodi se u izjavi.

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Tri policajca su pogođena tijekom pucnjave. Vlasti su priopćile da je jedan policajac upucan u lice, drugi u kuk, a treći u nogu. Sva trojica su prevezena u bolnicu i u stabilnom su stanju od nedjelje ujutro.

Među ranjenim policajcima su 39-godišnji narednik s osam godina staža u policiji, 30-godišnji policajac sa sedam godina i 43-godišnji policajac s jednom godinom staža u policiji, priopćila je policija. Četvrti neozlijeđeni policajac identificiran je kao 21-godišnji muškarac.

Trojica ozlijeđenih policajaca uzvratili su vatru, Franks je upucan u prsa i nogu. Prevezen je u lokalnu bolnicu, gdje je proglašen mrtvim. Istražitelji su s mjesta događaja pronašli gotovo 50 balističkih dokaza, zajedno s pištoljem kalibra 9 mm koji je bio u Franksovom posjedu, priopćila je policija.

Obiteljski prijatelji rekli su da je ovo bilo nekarakteristično ponašanje Franksa, koji je umirovljeni vatrogasac s 19 godina staža i veteran marinaca. U Philadelphiji je na programu šest utakmica, pri čemu i ogled Hrvatske i Gane, 27. lipnja. Pucnjava se dogodila na sjeveru grada, 15 km od stadiona Lincoln Financial Field.