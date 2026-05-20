VIDEO Uzbuna u Litvi! Zbog drona evakuirali predsjednika i premijerku: 'Idite u skloništa...'

Napeto je bilo u srijedu u Litvi. Nakon jednosatne uzbune zbog bespilotne letjelice u litavskom glavnom gradu Vilniusu, po prvi put su predsjednik, premijerka i stanovnici premješteni u skloništa u srijedu ujutro, a promet je nakratko paraliziran, javlja AFP. Uzbune ove vrste su sve češće u baltičkim zemljama zbog povećanja broja ukrajinskih napada na strateške ruske ciljeve na području oko grada Sankt Peterburga, blizu Estonije i Finske.

No, ovo je prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. i masovne uporabe dronova da je zračna uzbuna dovela do evakuacije čelnika, parlamentarnih zastupnika i stanovnika glavnog grada zemlje članice Europske unije i NATO-a.

Prošle godine su evakuirani najviši dužnosnici nakon uzbune zbog bespilotne letjelice, ali stanovništvo nije bilo.

Obavijest o uzbuni poslana je na mobilne telefone oko 10.20 po lokalnom vremenu u utorak: "Zračna uzbuna! Smjesta otiđite u sklonište ili na sigurno mjesto, pobrinite se za članove obitelji i čekajte daljnje upute".

Civili u uredima i stambenim zgradama su odmah potražili utočište u podrumima ili privremenim skloništima, prema dopisniku AFP-a. Upozorenje je izdano i u zgradi parlamenta, s razglasa se čula poruka "Zbog rizika od zračnog napada molimo sve prisutne da se upute u najbliže sklonište"...

Predsjednik Gitanas Nauseda, premijerka Inga Ruginiene i članovi litavskog parlamenta su evakuirani i premješteni u skloništa, rekli su njihovi uredi za novinsku agenciju BNS.

Letovi u međunarodnoj zračnoj luci u Vilniusu su bili nakratko suspendirani, zaustavljeni su vlakovi, a putnici na željezničkim postajama su evakuirani i odvedeni u skloništa.

Vojska je opravdala uzbunu "radarskim signalom koji je pokazivao karakteristike tipične za besposadnu letjelicu" u bjeloruskom zračnom prostoru, blizu granice s Litvom.

"Aktivirana je misija NATO-a za zaštitu zračnog prostora", kazala je vojska.

Rumunjski borbeni zrakoplovi F-16 su neki od raspoređenih u zemlji, a riječ je o istim zrakoplovima koji su prethodnog dana oborili ukrajinski dron dok je letio nad estonskim zračnim prostorom. Ukrajina se ispričala zbog tog 'nenamjernog incidenta'...Podrijetlo ovog današnjeg drona još nije poznato.

Uzbuna je ukinuta oko 11 sati, a građanima je rečeno da mogu napustiti skloništa.