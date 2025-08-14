Obavijesti

News

Komentari 14
NEMIRI DILJEM ZEMLJE

VIDEO Vatrena noć na ulicama Srbije. Ozlijeđeno 16 policajaca, Vučić tvrdi: 'Sačuvali smo mir'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 5 min
VIDEO Vatrena noć na ulicama Srbije. Ozlijeđeno 16 policajaca, Vučić tvrdi: 'Sačuvali smo mir'
19
Foto: PIXSELL/

Nakon novosadske tragedije u studenom prošle godine uslijedio je val prosvjeda u kojima je nastao studentski pokret koji traži uređeno društvo vladavine prava i suzbijanje korupcije, rad institucija bez političkih pritisaka i utjecaja.

Večeras je teška večer za građane Srbije. Važno je da smo zahvaljujući mudrosti i strpljivosti ogromnog broja građana nekim čudom za sada uspjeli sačuvati mir, rekao je tijekom sinoćnjeg obraćanja srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prosvjedi u Srbiji 05:07
Prosvjedi u Srbiji | Video: 24sata/Pixsell/X

Više gradova Srbije u srijedu navečer bilo je poprište sukoba policije i protuvladinih prosvjednika koji opsjedaju lokalna sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) zbog nasilja njihovih pristaša protiv građana na ranijim demonstracijama ispred stranačkih prostorija u dva vojvođanska grada.

Kordoni policije i žandarmerije potiskuju prosvjednike, ispaljujući suzavac, a ozlijeđeno je više demonstranata i nekoliko policajaca. Demonstranti tvrde da su među njih ubačeni provokatori koji agresijom pokušavaju provocirati intervenciju policije. 

Tužiteljstvo je dalo nalog policiji da identificira i procesuira izgrednike koji su napadali policiju.

Beograd: Kordon žandarmerije razdvaja građane i članove SNS-a na Novom Beogradu
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U incidentima u Novom Sadu, prema Vučićevim riječima, u srijedu navečer je ozlijeđeno više od 60 građana. Dodao je da je ozlijeđeno 16 policajaca, među kojima dvojica s težim ozljedama čeljusti i prsa. Srbijanski je predsjednik kazao da se "uspostavlja kontrola" i da će na ulice izaći veći broj policajaca.

Serbia's police officers intervene to end standoff between ruling party supporters and anti-government protesters in Belgrade Serbian police officers stand next to a detained protester during standoff between ruling party supporters and anti-government protesters in Belgrade Serbia's police officers intervene to end standoff between ruling party supporters and anti-government protesters in Belgrade
52
Foto: DJORDJE KOJADINOVIC/REUTERS

Nasuprot izjavama šefa države i policije, prosvjednici tvrde suprotno - da se njih optužuje za nasilje, a da su zapravo sinkronizirano napadani od pristaša SNS-a, među kojima su, kako navode, i ljudi sa "sumnjivom prošlošću", angažirani da izazivaju incidente i isprovociraju intervenciju policije.

Demonstranti tvrde da ih je na ulice izvela politika vladajuće stranke i srbijanskog predsjednika Vučić koji ustrajno odbijaju uspostaviti vladavinu prava, urediti institucije, provesti istragu i istjerati na čistac sve odgovorne za pad nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine kada je poginulo 16 pretežito mladih ljudi.

A demonstrator argues with a Serbian police officer during standoff between ruling party supporters and anti-government protesters in Belgrade
Foto: DJORDJE KOJADINOVIC/REUTERS

Nakon novosadske tragedije u studenom prošle godine uslijedio je val prosvjeda u kojima je nastao studentski pokret koji traži uređeno društvo vladavine prava i suzbijanje korupcije, rad institucija bez političkih pritisaka i utjecaja. 

Posljednji u nizu zahtjeva je raspisivanje izvanrednih izbora, što vlast zasad ustrajno odbija učiniti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...
IMOVINSKA HDZ-OVKE

Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...

Maja Grba-Bujević u fokusu je nakon nevjerojatne izjave. Malo smo istražili što sve ima u imovinskoj kartici
U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku
UŽAS

U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku

Tijelo novorođenčeta prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Dubrovniku gdje je provedenom obdukcijom utvrđeno kako je smrt djeteta nastupila nasilno
Stravičan prizor s Pelješca: ’Je li ovo normalno? Netko je glave morskih pasa bacio u plićak...’
RADI SE O PSU PIKNJAVCU

Stravičan prizor s Pelješca: ’Je li ovo normalno? Netko je glave morskih pasa bacio u plićak...’

U posljednjih 50 godina globalna populacija morskih pasa zbog ljudi se smanjila za oko 70 posto

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025