VIDEO Vatrena noć na ulicama Srbije. Ozlijeđeno 16 policajaca, Vučić tvrdi: 'Sačuvali smo mir'

Večeras je teška večer za građane Srbije. Važno je da smo zahvaljujući mudrosti i strpljivosti ogromnog broja građana nekim čudom za sada uspjeli sačuvati mir, rekao je tijekom sinoćnjeg obraćanja srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

Više gradova Srbije u srijedu navečer bilo je poprište sukoba policije i protuvladinih prosvjednika koji opsjedaju lokalna sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) zbog nasilja njihovih pristaša protiv građana na ranijim demonstracijama ispred stranačkih prostorija u dva vojvođanska grada.

Kordoni policije i žandarmerije potiskuju prosvjednike, ispaljujući suzavac, a ozlijeđeno je više demonstranata i nekoliko policajaca. Demonstranti tvrde da su među njih ubačeni provokatori koji agresijom pokušavaju provocirati intervenciju policije.

Tužiteljstvo je dalo nalog policiji da identificira i procesuira izgrednike koji su napadali policiju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U incidentima u Novom Sadu, prema Vučićevim riječima, u srijedu navečer je ozlijeđeno više od 60 građana. Dodao je da je ozlijeđeno 16 policajaca, među kojima dvojica s težim ozljedama čeljusti i prsa. Srbijanski je predsjednik kazao da se "uspostavlja kontrola" i da će na ulice izaći veći broj policajaca.

Nasuprot izjavama šefa države i policije, prosvjednici tvrde suprotno - da se njih optužuje za nasilje, a da su zapravo sinkronizirano napadani od pristaša SNS-a, među kojima su, kako navode, i ljudi sa "sumnjivom prošlošću", angažirani da izazivaju incidente i isprovociraju intervenciju policije.

Demonstranti tvrde da ih je na ulice izvela politika vladajuće stranke i srbijanskog predsjednika Vučić koji ustrajno odbijaju uspostaviti vladavinu prava, urediti institucije, provesti istragu i istjerati na čistac sve odgovorne za pad nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine kada je poginulo 16 pretežito mladih ljudi.

Foto: DJORDJE KOJADINOVIC/REUTERS

Nakon novosadske tragedije u studenom prošle godine uslijedio je val prosvjeda u kojima je nastao studentski pokret koji traži uređeno društvo vladavine prava i suzbijanje korupcije, rad institucija bez političkih pritisaka i utjecaja.

Posljednji u nizu zahtjeva je raspisivanje izvanrednih izbora, što vlast zasad ustrajno odbija učiniti.