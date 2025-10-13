Obavijesti

NOVI PROSVJED U DRAGONOŠCU

’Ne vjerujemo da će škola biti gotova za 23 mjeseca, blokirat ćemo županijsku cestu’

Piše Luka Safundžić,
Zagreb: Roditelji OŠ Dragonožec organizirali novi mirni prosvjed | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Građani i roditelji Donjeg Dragonošca ponovo prosvjedovali zbog škole u vatrogasnom domu, kažu kako ih Grad laže. Iz zagrebačke uprave poručuju: Građevinska za dva tjedna

Sljedeći mjesec ćemo blokirati županijsku cestu, tako ćemo im pokazati koliko brinemo o djeci, kad ne brinu oni koji bi trebali, poručio je u ponedjeljak Stjepan Cerovski, predsjednik Vijeća u Donjem Dragonošcu. Školarci i njihovi roditelji iz Donjeg Dragonošca ponovno su održali miran prosvjed jer njihova škola još nije obnovljena nakon potresa pa djeca nastavu pohađaju u vatrogasnom domu DVD-a. Djeca nisu bila na nastavi.

- Išli smo provjeriti status građevinske dozvole, vidjeli smo da je građevinska dozvola vraćena s e-Konferencije. Grad nije došao, u medijima prošli tjedan zamjenica Dolenec tvrdi da nisu upoznati sa statusom projekta. Pročelnik za graditeljstvo nam je rekao kako je problem kanal s vodom, to je riješeno prije mjesec ili dva. Iz njihovih izjava je vidljivo da nisu upoznati sa statusom projekta. Ono što iznose pred medije je laž, laž, laž - rekao je roditelj Marko Malović.

'Obećali su građevinsku do 1. rujna'

Istaknuo je kako su svih ovih godina imali strpljenja i da se ne žele skupljati svakog mjeseca, ali izgleda da je to, kako kaže, jedini način da ih se čuje.

- Imamo osjećaj nepovjerenja, tu nitko ne vjeruje da se škola može izgraditi u 23 mjeseca. Očekujemo da se netko pojavi i da nam pokaže tu građevinsku dozvolu. Djeca su tužna. Tuga i nevjerica - rekao je Malović.

Drugi roditelj, također ogorčen situacijom, rekao je kako oni ne traže ništa što gradske vlasti nisu obećale.

- Obećali su građevinsku do kraja rujna, nema je. Prema najavama, bit će 1. 11., već sad kasnimo, kako vjerovati da će doći do nove škole - rekao je roditelj.

Okupljenima se obratio i predsjednik Vijeća u Donjem Dragonošcu, Stjepan Cerovski, koji je istaknuo kako djeca iz tog kraja nastavu u prostorijama DVD-a pohađaju već šest godina.

- Sad nam prigovaraju da mijenjamo projekt. Ponudili su nam područnu školu u Brezovici, ali to nije rješenje. Djeca zavrjeđuju osnovnu školu, tako će i biti. Vlasti se mijenjaju, a mi ostajemo, nadamo se da će shvatili koliko je problem ozbiljan - rekao je Cerovski.

Pozvao je zagrebačkoga gradonačelnika Tomislava Tomaševića i suradnike da dođu u Dragonožec te da konačno daju rješenja. Iz zagrebačke Gradske uprave na naš upit su rekli kako je glavni projekt za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Brezovica - Područne škole Donji Dragonožec izrađen te je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole sukladno važećim zakonskim propisima.

'Trebalo je korigirati međe'

- Otvorena je e-konferencija te bi u tijeku dva tjedna trebala biti ishođena građevinska dozvola. Nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole pristupit će se izradi izvedbene projektne dokumentacije, kao i troškovnika radova, kako bi se, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, stvorili potrebni uvjeti za pokretanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova. Po odluci o odabiru izvođača radova i sukladno zakonskim rokovima, pristupit će se izradi i potpisivanju ugovora s izvođačem radova, a početak radova očekuje se u prvoj polovici 2026. godine - kažu nam iz Grada.

Dodaju i kako su se tijekom postupka ishođenja građevinske dozvole pojavile potrebe za dopunom i izmjenama projektne dokumentacije temeljem zaključaka nadležnih tijela, a to je rezultiralo usklađivanjem i dopunom dokumentacije.

- Također je bilo potrebno izvršiti korekciju međa i uskladiti glavne projekte zbog promjene granice parcele uz potok, u suradnji s geodetom i Hrvatskim vodama. Uz to, postupak uključuje izdavanje potvrda glavnoga projekta od strane državnih i gradskih javnopravnih tijela (HAKOM, Hrvatske vode, Državni inspektorat, HEP, MUP, ViO i gradski uredi). Projektant je dostavio ispravljene i dopunjene mape koje su predane u sustav e-Dozvola - zaključili su iz Grada Zagreba.

