VIDEO Veliko srce Dubrovčana: 'Kuhali smo bez prestanka 24 sata i skupili novac za bebe'

Maja Andrić, kuharica i vlasnica obiteljskog restorana konobe Veranda u Orašcu u Dubrovniku, svake godine od 2018., sa svojim suprugom Mirkom i ostalim članovima tima organizira humanitarnu akciju "24 sata bez kompromisa" u sklopu koje neprekidnim kuhanjem u trajanju 24 sata s početkom u 6 sati ujutro prikupljaju donacije koje usmjeravaju za skrb o najmlađim pacijentima na dječjim odjelima u Općoj bolnici Dubrovnik te za druge potrebite u gradu i županiji.

Kuhari u Dubrovniku

Prijelomni trenutak u Majinom životu bio je gubitak kćeri Nine u dobi od 2 mjeseca i 1 dana kojoj je sa samo 20 dana života dijagnosticiran tumor leđne moždine. Morala je naći snagu za dalje, a jedini smisao u svemu je vidjela upravo u davanju sebe za druge pa je tako nastala akcija "24 sata bez kompromisa".

Tako su Maja, njena obitelj, prijatelji, kumovi te sadašnji i bivši zaposlenici u subotu od 6 ujutro do nedjelje u 6 sati u konobi Veranda kuhali kako bi skupili donacije za one najmlađe koje leže u OB Dubrovnik. Maja i njezin tim ovog su puta ostvarili su rekordan broj obroka i rekordan iznos donacija.

Foto: Privatan album/24sata

- U kutiji je ove godine prikupljeno 31.000 eura gotovine, trebamo još vidjeti koliko je preko kartica, a lani smo u gotovini prikupili 21.000 eura. U isto vrijeme poslužen je nevjerojatan broj obroka, prodali smo 1303 jela i 312 deserata, dok je lani ukupno bilo 700 obroka. To je veliki porast, ogromna razlika - kaže za 24sata Maja Andrić, zahvalna na svakome tko je došao, kušao i donirao.

Evo što sve kupuju za OB Dubrovnik

Ove godine sredstva su namijenjena kupnji četiri ključne stvari koje su liječnici i sestre označili kao hitnu potrebu: terapijskog stola, stola za pregled, te dvaju monitora za vitalne funkcije.

- Rekli su nam da će biti prezadovoljni ako to uspijemo. I vjerujemo da ćemo ispuniti njihove želje i još nešto namiriti. Ne volimo ostavljati ništa od prikupljenog novca već sve doniramo za kupnju opreme - dodaje Maja.

Akcija je, kao i uvijek, posvećena odjelu neonatologije i rađaoni. Maja i suprug Mirko svoju su udrugu registrirali kako bi pomagali djeci, nakon najtežeg životnog udarca, gubitka kćeri.

- Naša je misija pokušati učiniti razliku u društvu. Prikupljamo novac od ljudi koji nam vjeruju, u stalnom smo kontaktu s doktorima, ravnateljstvom, ponajviše medicinskim sestrama koje svaki dan rade s tim malenim pacijentima. One najbolje znaju što je najpotrebnije. Jedna od najvećih želja koje sam imala bila je kupnja inkubatori i ta se želja ostvarila. Uspjeli smo kupiti prošle godine dva nova inkubatora, uz veliku pomoć udruge 'Tata je tata'. Jedan košta oko 32.000 eura. Mi smo lani prikupili 44.000, oni su kroz vlastitu akciju skupili ostatak i dodali da kupimo dva inkubatora. To nam je oduvijek bila želja - govori Maja. Danas odjel ima dva potpuno nova uređaja, a reakcije sestara bile su neprocjenjive, kaže kako su sestre bile presretne kad su ih vidjele.

Foto: Privatan album/24sata

Restoran je kaže u subotu između podneva i 14 sati imao čak 180 sjedećih mjesta ispunjenih bez prestanka. U pripremi je sudjelovalo pedesetak ljudi, kumovi, obitelj, prijatelji, sadašnji i bivši zaposlenici.

- Neki bivši zaposlenici su se u međuvremenu i vjenčali, pa je ove godine bivši zaposlenik doveo i suprugu, našalio se kako im je pisalo u bračnom ugovoru da moraju sudjelovati u ovoj akciji. Ta uključenost ljudi meni puni srce. Oni već smišljaju kako će sljedeće godine biti još bolji, što još možemo učiniti - kazala nam je.

Maja je dobila i nagradu za volonterku godine od Udruge fra Mladen Hrkać, ali, kako kaže, tada se nije osjećala kao dobitnica.

- To je nagrada svih nas - poručuje.

Kroz navedenu akciju je u proteklim godinama osim kupnje dva nova inkubatora, osigurana je kupnja tri CTG uređaja, monitor vitalnih funkcija za nedonoščad, stol za reanimaciju novorođenčadi, pulsni oksimetar, monitor vitalnih funkcija za stariju djecu, infuzomati, EKG za djecu i druga pomagala koja su u bolnici s ciljem bolje skrbi za djecu i trudnice.

Maja je i predsjednica humanitarne udruge Saudade koja je osnovana 2019. godine s ciljem stvaranja zajedništva u brizi za djecu jer kaže da su djeca ono najvrjednije što ostaje na ovom svijetu i zalog za budućnost.

Svi koji žele podržati akciju mogu to učiniti i direktnom uplatom donacije na račun humanitarne udruge Saudade (HR8324020061100952123).

