VIDEO Vojska Izraela nastavila s udarima na Gazu: Ruševine su posvuda, odjekuju eksplozije...

GAZA: Gusti stupovi crnog dima dižu se iznad Khan Younisa, u pozadini odjekuju eksplozije i pucnjevi, ruševine dominiraju krajolikom... Stanovnici Khan Younisa tvrde kako su se našli pod više udara izraelske vojske, kao i da Izraelci koriste snajpere u svojim napadima. Prema podacima ministarstva zdravstva Gaze, kojim rukovodi Hamas, od 7. listopada u Gazi je ubijeno 28,576 Palestinaca, od toga njih 103 u posljednja 24 sata. Ozlijeđeno je gotovo 70.000 stanovnika Gaze... Izraelci su danas kratko objavili kako su nastavili s operacijama na području Khan Younisa i da su "eliminirali teroriste"...

