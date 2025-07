VIDEO Vozač kamiona poginuo u sudaru: 'To je bilo strašno, a od traktora su ostali samo kotači'

To je bila strašna scena na cesti. Kamioni su gorjeli, a jedan je bio sletio s ceste. Od traktora su doslovno ostali samo prednji kotači, ispričao nam je u srijedu jedan ljudi koji su naišli na tešku prometnu nesreću u Oroliku, slavonskome mjestu koje se nalazi između Vinkovaca i Tovarnika.

UZNEMIRUJUĆI VIDEO:

Pokretanje videa... 00:23 Teška prometna nesreća u Slavoniji | Video: 24sata Video

Kako su javili iz PU vukovarsko-srijemske, na cesti DC46 između Orolika i Banovaca su se oko 10.22 sati sudarila dva teretna vozila i jedan traktor s prikolicama. Poginuo je jedan vozač kamiona, a drugog su helikopterom prevezli u KBC Osijek.

Kako neslužbeno doznajemo, kamioni su imali srpske tablice, te su vozači vjerojatno državljani te zemlje.

Izvor blizak istrazi rekao nam je kako je jedan u kamionu prevozio hladnjake te je on stradao na mjestu. Njegovo tijelo je doslovno izgorjelo do neprepoznatljivosti, što samo govori o kakvom je snažnom udaru bila riječ. Prvi su na mjesto nesreće stigli vatrogasci iz DVD-a Slakovci, koji su odmah počeli gašenje i spašavanje. Uspjeli su ugasiti zapaljen kamion s hladnjacima i pomoći pri vađenju drugog vozača kamiona. On je bio, kako doznajemo, u kabini kamiona koji je sletio s ceste u kanal. Vatra se bila počela širiti i na obližnje polje, no to su uspjeli ugasiti. U pomoć su im stigli kolege iz Nijemaca i Vinkovaca.

Foto: 24sata

Županijski vatrogasni zapovjednik Vukovarsko-srijemske županije, Krešimir Jelić, također je bio na intervenciji.

- Požar je brzo ugašen i DVD Nijemci su vraćeni u postaju. Na intervenciji su ostali vatrogasci iz Vinkovaca i Slakovaca. Oni će izvaditi tijelo stradalog vozača te čistiti mjesto nesreće - rekao je Jelić.

Velik problem stvarao im je teret drugoga kamiona, u kojem su bile cijevi presvučene plastikom koju je bilo teško gasiti. Zbog toga je i očevid kasno počeo.

Nesreća je razbjesnila mještane.

- Ondje vam dnevno, samo tom cestom, prođe i po 700 kamiona. Stalno se na to upozorava, ljudi su prosvjedovali, ali ništa. Kamioni voze brzo, ne možete ih obići, pogotovo ako su u koloni. Sad je još gore jer je cesta puna traktora - kaže nam jedan mještanin.