VIDEO Vozač na A1 vozio u krivom smjeru: 'Svi mu trube'

Jedan je vozač na prepunoj autocesti A1 u blizini Karlovca išao u kontra smjeru u utorak oko 15 sati, a na snimci koju nam je poslao čitatelj vidi se da stoji u zaustavnoj traci. Karlovačka policija nema dojava o ovom događaju.

- Vozimo se prema Zagrebu, gužva je i kolona, a ovaj je mladić odlučio ići u kontra smjeru na autocesti - kaže nam čitatelj.

Ovaj namjeran ili nespretan potez razljutio je druge vozače koji se već satima voze u koloni.

- Drugi vozači su jako ljuti bili zbog ovoga, svi su trubili. Još nismo vidjeli takav potez - priča nam čitatelj.