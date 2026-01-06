Ovaj namjeran ili nespretan potez razljutio je druge vozače koji se već satima voze u koloni
KOD KARLOVCA
VIDEO Vozač na A1 vozio u krivom smjeru: 'Svi mu trube'
Jedan je vozač na prepunoj autocesti A1 u blizini Karlovca išao u kontra smjeru u utorak oko 15 sati, a na snimci koju nam je poslao čitatelj vidi se da stoji u zaustavnoj traci. Karlovačka policija nema dojava o ovom događaju.
- Vozimo se prema Zagrebu, gužva je i kolona, a ovaj je mladić odlučio ići u kontra smjeru na autocesti - kaže nam čitatelj.
Ovaj namjeran ili nespretan potez razljutio je druge vozače koji se već satima voze u koloni.
- Drugi vozači su jako ljuti bili zbog ovoga, svi su trubili. Još nismo vidjeli takav potez - priča nam čitatelj.
