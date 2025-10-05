U tijeku je očevid. Ozlijeđena vozačica prevezena je u koprivničku Opću bolnicu
TEŠKA NESREĆA
VIDEO Vozačica autom sletjela u kanal kod Ludbrega. Prevezena u bolnicu, došli su i vatrogasci
Teška prometna nesreća dogodila se večeras na cesti između Duge Rijeke i Ludbreškog Ivanca (kod Ludbrega), na dijelu s oštrim zavojima, piše Podravski list.
Prema prvim i neslužbenim informacijama koje prenosi Podravski, vozačica je autom sletjela s ceste u kanal uslijed čega se vozilo preokrenulo na bok.
Intervenirati su morali i vatrogasci, a ozlijeđena je vozačica prevezena u koprivničku Opću bolnicu.
U tijeku je očevid.
