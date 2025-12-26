VIDEO Zagrepčanin u šoku: Dva metra od mene stajao je jelen. A onda je prošla albino srna...

Ovo ću pamtiti jako dugo, ispričao nam je čitatelj koji je snimio skupinu jelena lopatara u zagrebačkim Šestinama.

Ovo mu, kako nam je priznao, nije bio prvi put da u ovom dijelu Zagreba vidi jelene.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:30 Snimio jelene u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

- Česti su gosti ovdje, spuste se vjerojatno s Pantovčaka. Ne rade nered. Ne diramo ih jer znamo da je to na kraju dana divlja životinja. Ne znamo kako se osjećaju kada nas vide, na prvi pogled mogu izgledati smireno, ali podivljati kada se osjećaju ugroženo. S takvim rogovima, udarac bi mogao biti i smrtonosan - rekao je.

Snimio je skupinu jelena lopatara na igralištu.

Ogroman jelen je od njega stajao samo dva metra. Dodao je da se osjećao sigurno zbog ograde.

- Tko takav prizor ne bi snimio. Bio je dva metra od mene. Osjećao sam se sigurno zbog ograde, da je nije bilo. Mislim da baš i ne bi. Kasnije sam sreo i albino srnu. Ona je zaista predivna. Prelazila je cestu, a ja sam ju pažljivo sačekao da prođe. Za njom je išla i druga srna - rekao je to naglasio da je albino srna velika rijetkost na ovom području.

Albino životinje rađaju se s genetskim poremećajem koji uzrokuje potpuni ili djelomični nedostatak melanina, pigmenta koji daje boju koži, krznu, perju i očima. Zbog toga su često bijele ili vrlo svijetle boje, a oči im mogu biti crvene ili ružičaste. Albinizam se može pojaviti kod gotovo svih vrsta životinja, uključujući sisavce, ptice, gmazove, ribe i vodozemce. Poznati primjeri su albino tigrovi, jeleni, zmije, pingvini i dupini. Iako izgledaju fascinantno, albino životinje u prirodi imaju teži život. Zbog svijetle boje teže se skrivaju od predatora, a često imaju i slabiji vid te osjetljivost na sunčevu svjetlost. Upravo zato rijetko dožive starost u divljini.