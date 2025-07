VIDEO Zatvorili Marjan: 'Pa ovo je kao kataklizma, film strave... Izgleda kao bojište u Ukrajini'

Park-šuma Marjan također je pretrpjela velike štete. Ozlijeđene ljude su s Marjana brodovima prevozili do punkta s vozilima Hitne.

- Oluja je došla iz smjera Trogira, spustio se na Institut za oceanografiju i ribarstvo, pa do Bena i Prve vode. Doslovno kataklizma, film katastrofe, Marjan izgleda kao bojište u Ukrajini. Na jednog posjetitelja je pala grana, pretrpio je ozljedu glave, ali srećom tamo su bile studentice medicine koje pomažu na plaži za osobe s invaliditetom pa su odmah priskočile u pomoć. Brodom su potom prebačeni do Hitne jer se nije moglo proći. Sustipan je također teško oštećen pa smo to područje zatvorili. Preko stotinu stoljetnih stabala je porušeno. Na teren su stigli i pripadnici HGSS-a - kazao nam je ravnatelj Park-šume Marjan, Marko Pejnović.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:35 Područje oko Bena, u Park šumi Marjan, stradalo u nevremenu | Video: 24sata Video

Pokretanje videa... 01:32 Nevrijeme potrgalo drveće i grane | Video: 24sata Video

Branimir Jukić, pročelnik HGSS-a Split, kaže kako su od jutra angažirani na terenu koji su pretraživali i s potražnim psima.

- Odmah su na teren izašle naše zemaljske ekipe i jedno plovilo. Do našeg dolaska ljudi su s Marjana već prebačeni policijskim plovilo. Ostali smo tamo pomagati u čišćenju prometnica po Marjanu, a teren smo pretraživali i s psima kako bi se uvjerili da nije netko ostao zarobljen pod krošnjama palih stabala. Na svu sreću, nitko nije ozbiljno stradao. Mi smo na terenu s 20 ljudi, pet vozila i jednim plovilom - kazao nam je Jukić.

Iz PU splitsko-dalmatinske potvrdili su kako su službeno plovilo ukrcali šest osoba i prevezli ih do lučice Spinutu gdje ih je sačekao tim hitne medicinske pomoći te da je jedna od njih zadobila lakše ozlijede u vidu ogrebotina.

- Također, prije dolaska policijskih službenika četiri osobe je na gliser prihvatio građanin koji je iste prevezao do lučice Spinut - dodali su iz splitske policije.

Park Marjan zatvoren za pješake i vozila do daljnjeg

Zbog velikog broja polomljenih stabala izazvanih današnjim nevremenom, područje Park šume Marjan zatvoreno je za pješake i sva vozila do daljnjeg.

- Ova mjera donesena je radi sigurnosti građana kako bi se spriječile moguće nesreće i zaštitili životi, zdravlje i imovina. Pozivamo sve građane da strogo poštuju privremenu zabranu ulaska i tako doprinesu sigurnosti sebe i drugih. O završetku sanacije terena i ponovnoj mogućnosti korištenja Park šume Marjan javnost će biti pravovremeno obaviještena putem službenih kanala - naveli su iz Grada.

Prijava štete Gradu Splitu

Gead Split uputio je i poziv građanima i pravnim osobama na prijavu štete nastale uslijed nevremena

Grad Split otvorio je posebnu mail adresu prijavastete@split.hr na koju građani i pravne osobe mogu prijaviti štetu na svojoj imovini nastalu uslijed nevremena koje je danas pogodilo područje grada. Rok za podnošenje prijave je 10. srpnja 2025. do 16 sati.

Uz popunjeni obrazac koji se nalazi na web stranici grada na mail adresu prijavastete@split.hr potrebno je priložiti fotografije oštećenja.

Prikupljene prijave i podaci o visini procijenjene štete služit će kao podloga za eventualni prijedlog proglašenja prirodne nepogode.

Naime, prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) čl.3.st.4 prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20 % vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30 % prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30 %.

Također, važno je napomenuti da prema čl. 20. st 4. istoga Zakona sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za:

1. štete na imovini koja je osigurana

2. štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine

3. neizravne štete

4. štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela

5. štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom

6. štete koje nisu na propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta prema odredbama ovoga Zakona

7. štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine.