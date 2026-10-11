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ODGOVORIO TRUMPU

VIDEO Zelenski: 'Pristane li Vladimir Putin na 60 dana primirja, održat ćemo izbore!'

Piše HINA,
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VIDEO Zelenski: 'Pristane li Vladimir Putin na 60 dana primirja, održat ćemo izbore!'
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Foto: Reuters
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij naglasio je da će održavanje izbora ovisiti o pristanku ruskog predsjednika Vladimira Putina na primirje, a kritike Donalda Trumpa dodatno su zakomplicirale situaciju.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u nedjelju je, kao odgovor na kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao da će organizirati izbore u Ukrajini ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na 60-dnevno primirje. "Molim vas, recite Putinu da nam da dva mjeseca, 60 dana potpunog primirja, 60 dana i mi ćemo organizirati izbore", rekao je Zelenskij za ABC-jev "This Week".

Trump je u subotu kritizirao Zelenskija zbog napada na ruske rafinerije nafte dan nakon što su Sjedinjene Države privremeno ukinule sankcije na rusko gorivo koje su osmišljene da bi Moskvu lišile prihoda za financiranje rata u Ukrajini.

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Zelesnki o izborima VIDEO
Zelesnki o izborima | Video: 24sata/Reuters

"Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

Zelenskij je na to odgovorio da je "na Ukrajincima" da izaberu svojega vođu te je napomenuo da bi i Putin volio promijeniti osobu koja vodi Ukrajinu.

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Kazao je da je lako Ukrajinu okrivljavati za više cijene goriva "kad cijeli svijet zna shvaća da zbog rata na Bliskom istoku rastu cijene".

Ranije u nedjelju Zelenskij  je rekao da je Ukrajina spremna prekinuti s napadima na ruske rafinerije nafte, prekine li istodobno Moskva napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

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