VIDEO Žena ispred Glavnog kolodvora skidala LGBT zastave i vikala, spriječio je muškarac

Jedna je žena u ponedjeljak popodne skidala LGBT zastave s jarbola na Trgu kralja Tomislava, ispred Glavnog kolodvora, u ponedjeljak ranije poslijepodne. Zastave ondje stoje povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, Mjeseca ponosa i uoči zagrebačke Povorke ponosa. Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, policija je upoznata s incidentom i provodi istragu.

Nakon što je skinula jednu i pokušala preostale tri, jedan muškarac ju je pokušao zaistaviti.

- Ne diraj to! - viknuo je muškarac, ali žena je ignorirala i skinula još jednu. Muškarac je tu zastavu uzeo u ruke i u jednom trenutku pao na tlo.

Od skidanja dviju preostalih zastava je odustala te vičući otišla s mjesta incidenta.