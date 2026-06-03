VIDEO Žestoka poruka Sindikata policije nakon brutalnog napada na policajca u Đakovu

Nedavni napad na policajca u Đakovu zgrozio je hrvatsku javnost, ali i samu policiju. Ministar Davor Božinović rekao da je riječ o ozbiljnom i brutalnom incidentu u kojem je osumnjičeni odmah nakon zaustavljanja fizički nasrnuo na policijskog službenika, oborio ga na tlo i potom ga još nekoliko puta udario. Dodao je i da je nakon uhićenja prijetio smrću policajcima.

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O cijelom incidentu oglasili su se sada i iz Sindikata policije Hrvatske. Oni najoštrije osuđuju napad te su samim time zabrinuti zbog činjenice da sve češće svjedočimo eskalaciji nasilja prema onima koji svakodnevno štite sigurnost i živote građana.

- Takvi napadi nisu samo napad na pojedine policajce, nego izravni udar na pravni poredak, poštovanje zakona i osjećaj sigurnosti cijelog društva, jer šalju poruku da uniforme i službene ovlasti više ne predstavljaju dovoljno snažnu zaštitu od fizičkog nasilja. Posebno zabrinjava što počinitelji sve očitije ne prezaju od brutalnih napada na službene osobe ni u situacijama u kojima je potpuno jasno da je riječ o policajcima koji obavljaju svoje službene zadaće - napisali su u priopćenju.

Dodatno ih uznemiruje činjenica da poruci o nedopustivosti nasilja prema policiji ne pridonosi ni dosadašnja sudska praksa, uključujući i slučaj državljanina Maroka koji je brutalno napao policijsku službenicu.

- Za to je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu umjesto na bezuvjetni zatvor. Taj je slučaj izazvao široko negodovanje u javnosti, reakcije struke i politike te gotovo opći konsenzus nevjerice da se takav napad može sankcionirati kaznom koju građani s pravom doživljavaju kao preblagu i nedovoljno odvraćajuću. Kada se za napad na policijsku službenicu – koja kao simbol države i pravnog poretka predstavlja sve one koji građane štite – izriču uvjetne kazne, šalje se pogrešna poruka da je napad na policiju tek “iznimka” koja ne zaslužuje punu težinu sankcije, a ne crvena linija koja se u uređenom društvu ne smije prijeći - naveli su.

- Sindikat policije Hrvatske će i dalje pažljivo pratiti sve buduće odluke u tom predmetu, kao i sudsku praksu u svim slučajevima napada na policijske službenike, te će ustrajati na tome da kaznena politika konačno počne odražavati stvarnu težinu napada na službene osobe i rizike kojima su policajci svakodnevno izloženi. Od nadležnih tijela očekujemo jasnu i dosljednu poruku nulte tolerancije na nasilje prema policiji, u kojoj će se nedvojbeno pokazati da država stoji iza onih koji štite druge.

- Dok se policijski službenici izlažu ovakvim rizicima na ulici, neki u komforu svojih ureda dopuštaju sebi da ih se – kao i druge državne službenike – otvoreno vrijeđa i omalovažava te ih se prikazuju kao ljude “koje nitko ne želi”. Takav diskurs dodatno podriva ugled svih državnih službenika, uključujući policajce, i indirektno slabi društveni respekt prema onima koji rade najteže poslove u službi države. O skandalu sa zapisnikom sastanka u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, na kojem su zabilježene takve izjave, Sindikat policije Hrvatske će se službeno i detaljno očitovati u petak - zaključili su.