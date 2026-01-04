Čitatelj nam je poslao snimku s A3 snimljenu kod Županje na kojoj se može vidjeti snježni kaos koji ga je zahvatio na putu
VIDEO Zimski uvjeti na cesti: Kaos kod Županje, kolone na graničnim prijelazima
Snijeg koji mjestimice pada u Lici i Slavoniji uzrokovao je uvođenje zimskih uvjeta na cestama, što donosi značajna ograničenja u prometu. Zbog takvih okolnosti trenutno je na snazi zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za sva ostala vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu. Ova se zabrana odnosi na pojedine prometnice u Lici, s posebnim naglaskom na državnu cestu DC1 na dionici Vaganac-Knin.
Prometna prognoza za ponedjeljak
HAK je objavio i prometnu prognozu za ponedjeljak. Kako navode, kolnici će biti mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog susnježice i snijega vozit će se otežano na cestama u gorskim krajevima te istočnoj Hrvatskoj. Zbog niskih temperatura moguća je poledica na cestama u unutrašnjosti i odroni na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale (DC8).
Na pojedinim cestama, osobito u Lici i Gorskom kotaru, zbog zimskih uvjeta bit će zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme, a zbog olujnog vjetra na cestama u podvelebitskom području te na cestama šireg riječkog područja također se očekuju zabrane i ograničenja prometa za pojedine skupine vozila.
Na većini graničnih prijelaza s BiH, Srbijom i Crnom Gorom očekuje se pojačan promet putničkih vozila uz moguća višesatna čekanja osobito na ulasku u Hrvatsku.
Zbog olujnog vjetra na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, te jakog juga na južnom dijelu Jadrana, moguće su izmjene u redu plovidbe ili prekidi plovidbe na pojedinim trajektnim, katamaranskim i brodskim linijama.
