VIDEO Zmija opet uznemirila Zagrepčane: 'Sve traje još od prošlog tjedna. Našli smo je...'

Poziv policije za zmiju u Travnom! A sve je počelo prije nešto više od tjedan dana. Tada su nas stanovnici Novog Zagreba nazvali zbog zmije uočene u Kopernikovoj ulici. Zmija je bila u jednom šahtu kraj toplinske stanice. Kad je stigao naš kolega Dalibor iz terenske službe, zmiji više nije bilo ni traga ni glasa. Uvukla se u rupu u zemlji - započelo je objavu Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba 'Dumovec' na Facebook stranici.

Ista zmija uočena je i u utorak, u blizini Osnovne škole Gustav Krklec. Utvrdili su da se radi u neotrovnoj zmiji, a odvezli su je do mjesta na kojem će moći mirno živjeti.

Foto: Dumovec

- Danas je ista zmija uočena u blizini – kraj Osnovne škole Gustav Krklec. Poziv u naš Infocentar za izgubljene i pronađene životinje uputila je policija. Rečeno nam je da je zmija u hrpi porezanog granja. Ovaj su je put građani okružili i onemogućili u bijegu. Naš ju je Dalibor brzo pronašao. Utvrdio je da je riječ o ribarici, neotrovnoj zmiji čiji je život vezan uz vodu. Smjestio ju je u prozračnu vreću i odvezao do mjesta u prirodi gdje će moći nastaviti mirno živjeti - objavili su iz Dumovca.