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EVO ŠTO KAŽU IZ DUMOVCA

VIDEO Zmija opet uznemirila Zagrepčane: 'Sve traje još od prošlog tjedna. Našli smo je...'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Zmija opet uznemirila Zagrepčane: 'Sve traje još od prošlog tjedna. Našli smo je...'
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Foto: Dumovec
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Naš ju je Dalibor brzo pronašao. Utvrdio je da je riječ o ribarici, neotrovnoj zmiji čiji je život vezan uz vodu. Smjestio ju je u prozračnu vreću i odvezao do mjesta u prirodi - objavili su iz Dumovca

Poziv policije za zmiju u Travnom! A sve je počelo prije nešto više od tjedan dana. Tada su nas stanovnici Novog Zagreba nazvali zbog zmije uočene u Kopernikovoj ulici. Zmija je bila u jednom šahtu kraj toplinske stanice. Kad je stigao naš kolega Dalibor iz terenske službe, zmiji više nije bilo ni traga ni glasa. Uvukla se u rupu u zemlji - započelo je objavu Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba 'Dumovec' na Facebook stranici.

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Ista zmija uočena je i u utorak, u blizini Osnovne škole Gustav Krklec. Utvrdili su da se radi u neotrovnoj zmiji, a odvezli su je do mjesta na kojem će moći mirno živjeti.

Foto: Dumovec

- Danas je ista zmija uočena u blizini – kraj Osnovne škole Gustav Krklec. Poziv u naš Infocentar za izgubljene i pronađene životinje uputila je policija. Rečeno nam je da je zmija u hrpi porezanog granja. Ovaj su je put građani okružili i onemogućili u bijegu. Naš ju je Dalibor brzo pronašao. Utvrdio je da je riječ o ribarici, neotrovnoj zmiji čiji je život vezan uz vodu. Smjestio ju je u prozračnu vreću i odvezao do mjesta u prirodi gdje će moći nastaviti mirno živjeti - objavili su iz Dumovca.

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