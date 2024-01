Monstrum Fritzl dobio je uvjetni otpust: 'Pije kavu po kafićima!'

Monstrum Josef Fritzl (88), koji je svoju kćer 24 godine držao zatočenu u podrumu, silovao je i s njom dobio sedmero djece, ispred zatvora u kojem služi doživotnu kaznu uživa u ispijanju kavica u nekoliko kafića u gradu Krems an der Donau, prenosi Daily Mail.

Dobio je uvjetni otpust, o čemu je odlučivalo tročlano vijeće Okružnog suda u Krems an der Donau, a rasprava je bila zatvorena za javnost. Odluka nije konačna jer se na ročištu nije pojavio predstavnik javnog tužiteljstva. Prema navodima suda, tužiteljstvo sada ima rok od 14 dana da uloži žalbu.

- Bili smo uspješni. Bilo je to dugo saslušanje. Ponovo je ispričao kako se kaje zbog onoga što je uradio. On je zapravo bio blizu suza. Ukratko, sud je došao do zaključka da moj klijent zapravo više nije opasan - rekla je njegova odvjetnica Astrid Wagner.

Stigle su i prve fotografije, snimljene kroz prozor policijskog vozila, dok su ga vozili kroz stražnji ulaz Okružnog suda. Prve su to snimke nakon 15 godina što je proveo u zatvoru.

Foto: Profimedia

- Istina je. Nekoliko ljudi kojima u potpunosti vjerujem reklo mi je da su ga vidjeli. Nije da je samo jedan stanovnik uvjeren da je vidio Fritzla. Dobla sam ovu informaciju od nekoliko ljudi, neovisno jedni o drugima - rekla je žena koja je htjela ostati anonimna za austrijske medije.

Nakon današnjeg saslušanja, Fritzlovi odvjetnici su izjavili da će biti premješten iz zatvora za duševno bolesnike u redoviti zatvor.

Ranije su stigle informacije kako, prema novijem psihijatrijskom izvještaju, Fritzl boluje od demencije te više ne predstavlja opasnost za javnost. Prema riječima njegova odvjetnika, njegov je seksualni nagon također potpuno nestao.

Foto: Reuters

Za 88-godišnjaka tvrde kako nije imao lak život u zatvoru.

- Fritzl neće imati šanse kada ga pošalju u zatvor. Već su mu ranije izbili zube - rekao je jedan od zatvorenika za njemački Heute.