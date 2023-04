Vidmarović o Pentagonovim dokumentima: Dio spominje i Hrvatsku, ali ne utječe to na nas

U tajnim američkim dokumentima koje je u javnost pustio Jack Teixeira (21), član obavještajnoga krila Nacionalne garde zračnih snaga Massachusettsa, spominje se i Hrvatska. Opisuje se plan ukrajinskih pilota da doniranim helikopterima lete iz Hrvatske u Ukrajinu "kroz mađarski zračni prostor". Prema pisanju Politica, koji analizira dio povjerljivih dokumenata iz Pentagona, pokažu li se ove informacije točne, to će značiti da se javno plasiraju lažne informacije kako će helikopteri biti prebačeni kopnom ili letovima u Poljsku.

- Radi se o dokumentu u kojem se samo u jednom dijelu spominje Ukrajina jer tu su Latinska Amerika, Afrika, jugoistočna Azija, Brazil, Kina, Jemen, Iran... Nema ničega ekstravagantnog u tim dokumentima niti išta od toga može utjecati na ishod rata, kao što niti dio u kojem se spominje Hrvatska ne može nikako utjecati na nas. Većinu informacija, ako ne i sve, ruske obavještajne službe znale su i prije curenja podataka. U tom obavještajnom svijetu teško jedni druge mogu iznenaditi. Uostalom, kad se prisjetimo svih Putinovih obraćanja, on je te podatke na svoj način javno i iznosio - kaže nam vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović.

Inače, Hrvatska je do sada Ukrajini poslala oružja i opreme za 123 milijuna eura, a u planu je da pošaljemo i 14 helikoptera Mi-8. Na javno-tajnim dokumentima našla se i Mađarska, koja se javno deklarira kao protivnica sankcija Rusiji i kao neutralna zemlja po tom pitanju, a tajno, o čemu svjedoče i podaci iz dokumenata koji su procurili, pušta preko svog teritorija da ide naoružanje za Ukrajinu. Na pitanje kako će Rusija i Vladimir Putin na to reagirati Vidmarović kaže: "Nije to nikakav problem za Mađarsku u odnosu s Rusijom. Pa tako se postavlja i Srbija. Lideri tih zemalja javno će reći da im 'zapad' podmeće, no i dalje će u tajnosti raditi što cijelo vrijeme rade. Rusi sve to ionako znaju". O postojanju ovih dokumenata prvi je izvijestio The New York Times nakon što je 5. travnja niz ruskih kanala na Telegramu podijelio pet slikovnih datoteka koje se odnose na invaziju na Ukrajinu. Istraživački portal Bellingcat u međuvremenu je otkrio da je barem jedna grubo montirana.

- Zanimljiv je dio u kojem se govori o žrtvama. Navodi se kao jedini koji nije autentičan. To je pomalo i tragikomično. A prema američkim podacima, ubijeno je 43.000 Rusa, gubici na ukrajinskoj strani premašuju 17.500. No navode se samo stradali civili Ukrajinci, kojih je više od 41.000. Za te podatke pišu da su fotošopirani - kaže Vidmarović.

U dokumentima, između ostalog, stoji da Europa ima specijalne snage na terenu u Ukrajini od 97 članova, od čega 50 specijalaca. Nije precizirano što rade u Ukrajini. Stoji i da Poljska i Slovenija osiguravaju gotovo polovicu tenkova koji idu prema Kijevu.

- Interesantan je dio u kojem pokušavaju u postocima ocijeniti kapacitete Rusa i Ukrajinaca jer podaci na kojima se baziraju procjene dolaze od ruskog odnosno ukrajinskog ministarstva obrane, pa Amerikanci navode kako je ukrajinsko ministarstvo i dalje sklono manipulirati podacima, zbog čega im je teško procijeniti stvarno stanje. Tu je pomalo neugodna situacija za Ukrajince jer prema tim podacima stoje slabije od Rusa po svim pitanjima osim kopnene vojske. U slučaju dugotrajnog rata održivost ruske vojske na zemlji je 63 posto, ukrajinske 83 posto. No Rusi su u prednosti po protuzračnoj obrani s 97 posto uspješnosti, a Ukrajinci sa 73 posto, zračna nadmoć Rusije je 92 posto, a ukrajinska 68 posto. Ne piše metodologija, pa je teško zaključiti na temelju čega i kako su donesene ove procjene - pojasnio je Vidmarović.

Najčitaniji članci