Vidošević uvjeravao suce koji će odlučiti o njegovoj žalbi: Protiv mene ne postoji ni jedan dokaz

Nadan Vidošević se sucima Visokog kaznenog suda, koji će odlučiti o njegovoj žalbi na nepravomoćnu presudu, javio videolinkom iz zagrebačkog zatvora. U njemu je završio u prosincu 2021. nakon što je na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno osuđen na osam godina zatvora zbog izvlačenje milijuna iz HGK-a na čijem je čelu bio. Prema presudi, Vidošević će morati isplatiti 35,4 milijuna kuna HGK-u. Uz to, morat će vratiti i novce Krašu, a državi mora vratiti određene umjetnine.

- Ne postoji niti jedan materijalni dokaz za ono za što me se tereti, a svi personalni dokazi oboreni su materijalnim dokazima. Prvi put obranu sam iznio 13. studenoga 2013. Obrana je bila duga i cjelovita, a nakon toga sam još dva puta iznosio obranu. One su bile konzistentne unatoč proteku od osam godina. S druge strane često su se mijenjali iskazi svjedoka kako bi se došlo do osuđujuće presude - kazao je Vidošević iz zatvora dodavši kako je Upravni sud ukinuo porezno rješenje kojim je godinama bio na listi srama poreznih dužnika. Bivši šef Komore vidno je smršavio nakon zdravstvenih problema.

- Nadalje, nema štete. I da je bilo dopušteno vještačenja poslovanja tvrtke Apis to bi se apsolutno dokazalo- kazao je Vidošević dodavši da su, ako je i bilo nezakonitosti u poslovanju, za to krivi Davor Komerički i Igor Premilovac.

Vidoševićeva odvjetnica Jadranka Sloković žalila se zbog bitne povrede odredaba o kaznenom postupku, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, na visinu kazne te na oduzimanju imovinske koristi.

- G. Vidošević nije imao pravičan postupak. On je od rane faze bio montiran. Tužiteljstvo je odustalo od proširenog oduzimanja nezakonito stečene imovinske koristi, a sud nam nije dopustio da to vještačenje dovršimo. Niti jedan dokazni prijedlog Nadana Vidoševića nije prihvaćen- navela je Sloković. dodavši kako USKOK obranu nije upoznao sa svim dokazima.

- Oni su godinama od obrane izostavljali iskaz Borida Hećimovića kojim je doveo u iskaz Davora Komeričkog. Hećimović je odnio 10.000 eura Igoru Premilovcu da Premilovčeve frustracije prebaci s Komeričkog na Vidoševića, kazala je Sloković. Nakon toga su prema Vidoševiću i Peternel zaredale anonimne prijetnje kojih prije nije bilo. Komerički je dobro prošao, a i prije toga je dosta lagao - rekla je odvjetnica Sloković predloživši sucima da se prvostupanjska presuda ukine i predmet vrati na ponovljeno suđenje drugom sudskom vijeću.

USKOK se Visokom kaznenom sudu žalio na pogrešno utvrđeno činjenično stanje na oslobađajući dio presude, dok je za osuđujući dio smatrao je da su kazne za Nadana Vidoševića i Zdenku Peternel preniske.

U žalbi je naveo kako smatra da je sud točno utvrdio otegotne okolnosti za Vidoševića i Peternel no da ih nije dovoljno cijenio kod odlučivanja o visini kazni koje bi, po USKOK-u ,trebale biti u znatno duljem trajanju. Tužiteljstvo smatra kako su njih dvoje bile čelne osobe institucije kojoj je cilj bio unaprijediti i zaštiti interese hrvatskih gospodarskih subjekata i ustanova, a oni su zlorabili povjerenje i narušili stoljetni ugled HGK-a.

Podsjetimo, Vidoševića su uhitili u studenom 2013. zbog sumnje da je ustrojio skupinu koja je preko fiktivnih poslova iz HGK izvukla oko 35 milijuna kuna. Nakon uhićenja javnost je saznala da strastveni lovac Vidošević u tajnom dijelu kuće u podrumu ima čak i prepariranog polarnog medvjeda.

Javnost je bila iznenađena razmjerima njegova bogatstva.Optužnica u predmetu HGK-Remorker protiv Vidoševića i još osmero podignuta je u srpnju 2015. Četvero suoptuženika priznalo je nedjela te su osuđeni na blage kazne. To su ključni akteri afere - Igor Premilovac, koji je prvi progovorio o tome kako je preko svoje češke tvrtke Remorker naplaćivao fiktivne račune i “oprani” novac umanjen za njegovih 10 posto provizije vraćao u Hrvatsku, te marketinški stručnjak Davor Komerički, koji je Vidoševića povezao s lancem izvlačenja novca iz HGK.

Sporazumno su osuđeni i Vidoševićeva nekretninska savjetnica Vesna Rodić te Jasna Mrakovčić Grubić, koja je priznala da je uz Vidoševića iz HGK izvlačila novac lažirajući kupnju umjetničkih slika. Uz Vidoševića, zbog izvlačenja novca iz HGK fiktivnim poslovima nepravomoćno je na dvije godina osuđena i njegova dugogodišnja najbliža suradnica Zdenka Peternel, dok su bivša voditeljica računovodstva HGK Josipa Miladinov i njena zamjenica Jasna Mikić nepravomoćno oslobođene optužbi. Pred kraj suđenja Uskok je odustao od progona Jadranke Ivčić, nekadašnje potpredsjednice Nadzornog odbora Kraša, optužene zbog nabave bagera za Vidoševićevo imanje u Gorskom kotaru.

Nakon Vidoševića sudskom vijeću se sa svojim argumentima obratio i odvjetnik Zdenke Petrenel. Nakon toga sudsko vijeće povuklo se na vijećanje. Ono može potvrditi nepravomoćnu presudu, preinačiti je ili poslati predmet na novo suđenje.