KARIBI

Vihor rata na Karibima: Maduro poslao F-16 na Amerikance

Piše Filip Sulimanec,
Vihor rata na Karibima: Maduro poslao F-16 na Amerikance
Foto: Wikimedia Commons

Trump je prošlog mjeseca potpisao još uvijek tajnu direktivu kojom naređuje vojsci da koristi vojnu silu protiv nekih latinoameričkih narkokartela koje je njegova administracija označila kao „terorističke“ organizacije

Dva venezuelanska F-16 preletjeli su iznad američkog razarača s vođenim projektilima USS Jason Dunham u južnom Karipskom moru u znak demonstracije sile u četvrtak, rekao je dužnosnik Ministarstva obrane, u posljednjoj eskalaciji napetosti između Trumpove administracije i predsjednika Venezuele Nicolása Madura, piše New York Times.

Foto: Wikimedia Commons

Američki ratni brod nije reagirao, rekao je dužnosnik.

 - Ovaj izrazito provokativni potez bio je osmišljen kako bi ometao naše operacije protiv narko-terorizma. Kartel koji vodi Venezuelu snažno se upozorava da ne pokušava dodatno ometati, sprječavati ili intervenirati u operacijama protiv narkotika i terorizma koje provodi američka vojska - izjavio je Pentagon u priopćenju objavljenom u četvrtak navečer.

Prelet, o kojem je ranije izvijestio CBS News, dogodio se dva dana nakon što su Sjedinjene Države izvele smrtonosni vojni napad na venezuelanski brod u Karipskom moru, za koji su američki dužnosnici rekli da je prevozio drogu.

Predsjednik Trump je izjavio da je u napadu ubijeno 11 pripadnika bande Tren de Aragua. Nije jasno jesu li im prije toga ponuđeni uvjeti za predaju.

NA RUBU RATA Maduro se hvali Huaweijem koji je dobio od Kineza: Ni gringosi ga ne mogu hakirati
Maduro se hvali Huaweijem koji je dobio od Kineza: Ni gringosi ga ne mogu hakirati

USS Jason Dunham dio je male armade ratnih brodova i nadzornih zrakoplova koje Pentagon posljednjih tjedana raspoređuje u regiji kao dio velike operacije protiv krijumčarenja narkotika.

Trump je prošlog mjeseca potpisao još uvijek tajnu direktivu kojom naređuje vojsci da koristi vojnu silu protiv nekih latinoameričkih narkokartela koje je njegova administracija označila kao „terorističke“ organizacije.

U srijedu je državni tajnik Marco Rubio izjavio da zapljene pošiljki droge posljednjih godina nisu obeshrabrile kartele i krijumčare. „Ono što će ih zaustaviti jest kad ih dignete u zrak, kad ih eliminirate,“ rekao je.

Gospodin Maduro optužio je Rubija da pokušava uvući Trumpa u krvavi rat.

