Vikao na radnike pa im bacio dimnu bombu nedaleko Splita. Uhitili ga, odredili mu pritvor

Nadležni općinski prekršajni sud odredio je pritvor 49-godišnjaku s područja Segeta koji je u ponedjeljak narušavao javni red i mir.

Naime, on je s terase kuće neartikulirano vikao na dvojicu radnika s obližnjeg gradilišta, nakon čega je u njihovom smjeru bacio dimnu bombu narančaste boje. Uz to, bacio je i nekoliko staklenih boca.

- Uhićen je i nad njim provedeno kriminalističko istraživanje te je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja - navodi policija.

