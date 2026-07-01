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PODRUČJE SEGETA

Vikao na radnike pa im bacio dimnu bombu nedaleko Splita. Uhitili ga, odredili mu pritvor

Piše 24sata,
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Vikao na radnike pa im bacio dimnu bombu nedaleko Splita. Uhitili ga, odredili mu pritvor
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Uhićen je i nad njim provedeno kriminalističko istraživanje te je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

Nadležni općinski prekršajni sud odredio je pritvor 49-godišnjaku s područja Segeta koji je u ponedjeljak narušavao javni red i mir.

Naime, on je s terase kuće neartikulirano vikao na dvojicu radnika s obližnjeg gradilišta, nakon čega je u njihovom smjeru bacio dimnu bombu narančaste boje. Uz to, bacio je i nekoliko staklenih boca.

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- Uhićen je i nad njim provedeno kriminalističko istraživanje te je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja - navodi policija.
 

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