Viktor Šimunić: 'Ak me je netko mislil slomiti s ovime, samo ću reći - naišel je na trdu kost'

U 8 sportskih saveza ove godine se upada nakon kaj se javno izašlo, crno na bijelo, s time gdje cure novci. I to ozbiljni novci.

Drznul sam se neke moćne ljude prozivati imenom i prezimenom. I onda su odstupili s pozicija i neka gospoda predsjednici i tajnici. A već tad se krenulo s jakim pritiscima i napadima, poručio je to gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić na društvenim mrežama.

Uskok je protiv Šimunića pokrenuo istragu zbog sumnje na malverzacije povezane s organizacijom Adventa u Oroslavju 2024. godine. Čelnika Oroslavja se tereti da je naložio direktorici turističke zajednice da za Advent mimo pravila nabave angažira baš tvrtke njegovih suradnika. Direktorica i voditelji tvrtki koji su dobili poslove su osumnjičeni s njim.

- Drznul sam se neke moćne ljude prozivati imenom i prezimenom. I onda su odstupili s pozicija i neka gospoda predsjednici i tajnici. A već tad se krenulo s jakim pritiscima i napadima - navodi Šimunić.

Kako kaže, sada kreće najzanimljiviji dio.

- Od prvog dana, ali od zaista prvog dana, postoji dokumentirano da sam iznosil apsolutno sve troškove onoga što se u gradu dešava. Materijala imate more, pogledajte mjesečne izvještaje, doslovno sam u cent govoril o radovima i svemu kaj se događa - dodaje.

- Ne morate mi vjerovati niti to od ikoga tražim. Samo vas tražim da razmotrite ovaj interesantan slijed događaja i da zaključke donesete sami - istaknuo je.

Za kraj je poručio da je spreman boriti se i javno govoriti o tome.

- Nisam zel ni jednu kunu, ni jedan cent i ni jedan euro javnog novca. Ak me je netko mislil slomiti s ovime mogu mu samo poručiti da je naišel na trdu kost.