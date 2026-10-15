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O USKOKOVOJ ISTRAZI

Viktor Šimunić: 'Ak me je netko mislil slomiti s ovime, samo ću reći - naišel je na trdu kost'

Piše Ivan Štengl,
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Viktor Šimunić: 'Ak me je netko mislil slomiti s ovime, samo ću reći - naišel je na trdu kost'
Foto: Igor SobanPIXSELL
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Uskok je protiv Šimunića pokrenuo istragu zbog sumnje na malverzacije povezane s organizacijom Adventa u Oroslavju 2024. godine.

U 8 sportskih saveza ove godine se upada nakon kaj se javno izašlo, crno na bijelo, s time gdje cure novci. I to ozbiljni novci.
Drznul sam se neke moćne ljude prozivati imenom i prezimenom. I onda su odstupili s pozicija i neka gospoda predsjednici i tajnici. A već tad se krenulo s jakim pritiscima i napadima, poručio je to gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić na društvenim mrežama.

Uskok je protiv Šimunića pokrenuo istragu zbog sumnje na malverzacije povezane s organizacijom Adventa u Oroslavju 2024. godine. Čelnika Oroslavja se tereti da je naložio direktorici turističke zajednice da za Advent mimo pravila nabave angažira baš tvrtke njegovih suradnika. Direktorica i voditelji tvrtki koji su dobili poslove su osumnjičeni s njim.

REAKCIJA IZ OROSLAVJA Šimunić za 24sata nakon što je Uskok otvorio istragu: 'Nisam nikada tražio da se pogoduje'
Šimunić za 24sata nakon što je Uskok otvorio istragu: 'Nisam nikada tražio da se pogoduje'

- Drznul sam se neke moćne ljude prozivati imenom i prezimenom. I onda su odstupili s pozicija i neka gospoda predsjednici i tajnici. A već tad se krenulo s jakim pritiscima i napadima - navodi Šimunić.

Kako kaže, sada kreće najzanimljiviji dio.

- Od prvog dana, ali od zaista prvog dana, postoji dokumentirano da sam iznosil apsolutno sve troškove onoga što se u gradu dešava. Materijala imate more, pogledajte mjesečne izvještaje, doslovno sam u cent govoril o radovima i svemu kaj se događa - dodaje.

- Ne morate mi vjerovati niti to od ikoga tražim. Samo vas tražim da razmotrite ovaj interesantan slijed događaja i da zaključke donesete sami - istaknuo je.

Za kraj je poručio da je spreman boriti se i javno govoriti o tome.

- Nisam zel ni jednu kunu, ni jedan cent i ni jedan euro javnog novca. Ak me je netko mislil slomiti s ovime mogu mu samo poručiti da je naišel na trdu kost.

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Komentari 9
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