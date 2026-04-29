'VIKTORE DI SU PARE' EU bi mogla udariti Orbana po džepu

Europski parlament mogao bi zatražiti do 4,3 milijuna eura od parlamentarne skupine Patriots for Europe (PfE), koju je djelomično osnovao Viktor Orbán, zbog nepravilnog korištenja sredstava EU-a od strane njezina prethodnika, piše Index.hu.

Skupina osporava svoju odgovornost tvrdeći da je riječ o novoj pravnoj osobi, no članovi frakcije u mnogim su slučajevima isti, a štoviše, njezin glavni tajnik isti je kao i u sada već raspuštenoj skupini. Europski parlament o izvješću će glasati u srijedu.

U srijedu, nakon jutarnjih rasprava, Europski parlament glasat će o postupku razrješenja za proračun EU-a za 2024. godinu, što u suštini znači naknadno odobravanje proračuna uzimajući u obzir reviziju Europskog revizorskog suda. Na temelju revizija upravljanja institucijama i agencijama EU-a, nadležni odbor u svom izvješću o funkcioniranju Europskog parlamenta preporučuje:

Predsjedništvo Europskog parlamenta trebalo bi obustaviti potporu parlamentarnoj skupini koju je djelomično osnovao Viktor Orbán.

Ova preporuka temelji se na činjenici da su članovi skupine i njezine ključne funkcije djelomično isti kao i u skupini Identitet i demokracija (ID) iz prethodnog mandata 2019.–2024., za koju je revizija utvrdila da je tijekom tog razdoblja nenamjenski potrošila 4.333.635,78 eura . Zbog toga Odbor Europskog parlamenta za proračunski nadzor (CONT), koji nadzire proračun EU-a, među ostalim preporučuje da Predsjedništvo EP-a obustavi subvencije dodijeljene parlamentarnoj skupini koju je osnovao odlazeći mađarski premijer.