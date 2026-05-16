Vili Bassanese ponovno izabran za predsjednika SDP-a Istre

Bassanese je naglasio da je u središtu politika SDP-a Istre prije svega čovjek, odnosno njegove potrebe, prava i kvaliteta života, uz univerzalne vrijednosti antifašizma koje predstavljaju temelj identiteta i načina života u Istarskoj županiji. Sloboda, socijalna pravda, solidarnost i jednake prilike za sve građane temelj su politika SDP-a Istre, dodao je.

Najavio je da će se nastaviti zalagati za javno dostupno zdravstvo i obrazovanje, socijalnu i opću sigurnost, uređeno tržište rada te zaštitu potrošača.

- Poseban naglasak stavljamo na održivi gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prostora, policentrični razvoj Istre te razvoj infrastrukture kao temelja daljnjeg razvoja županije - poručio je Bassanese dodavši kako će se SDP Istre snažno zalagati za zaštitu autentičnosti Istre, borbu protiv bespravne gradnje i devastacije šumskih i poljoprivrednih površina, kao i za jačanje sporta i kulture kao važnog dijela odrastanja i svakodnevnog života građana.

- U fokusu naših politika ostaju i dostojanstvena skrb o umirovljenicima te sustavna politika prema mladima kroz ulaganje u obrazovanje i demografsku obnovu. Progresivna županija i uređeno društvo naši su temeljni ciljevi, a na tom putu partneri su nam sve opcije lijevog centra - kazao je Vili Bassanese.

Nova potpredsjednica SDP-a Istre Sanja Radolović poručila je da dobivenim povjerenjem želi ostati čvrsto povezana sa svojom političkom bazom u Istri, unatoč nacionalnom političkom angažmanu i saborskoj funkciji. Izrazila je zadovoljstvo rastom prepoznatljivosti istarskog SDP-a, podsjetivši da je stranka na prošlim lokalnim izborima ostvarila najbolji rezultat u svojoj povijesti osvojivši deset mandata u Županijskoj skupštini Istarske županije.

Stoga, dodala je, SDP ubuduće mora imati kandidate za gradonačelnike i gradonačelnice u svim istarskim gradovima, dok u sredinama gdje stranka obnaša vlast prioritet mora biti provedba projekata i politika obećanih građanima tijekom kampanje.

Za članove Predsjedništva SDP-a Istarske županije izabrani su: Marko Ferenac, Goran Hrvatin, Igor Belas, Zoran Karlić, Danijel Ferić, Bojana Puzigaća, Stanko Radulović, Eda Kalčić i Denis Kontošić.