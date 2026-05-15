Plenković oštro: SDP i Možemo! pljunuli su na Ustavni sud i troje profesionalaca! Sramota...

Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u petak, referirajući se na neizbor troje ustavnih sudaca, da je to "sramota" SDP-a i "ljaga" Možemo! i da su pljunuli na Ustavni sud i troje profesionalaca koji su kao kandidati bili u užem izboru i o kojima se danas glasovalo u Hrvatskom saboru.

Premijer je istaknuo da je nakon današnjeg neizbora troje ustavnih sudaca hrvatska javnost mogla u potpunosti vidjeti tko je tko na hrvatskoj političkoj sceni, tko je politički odgovoran, tko vodi računa o institucijama, tko iz kaprica, iz političke nezrelosti, iz potpuno neargumentiranih i neutemeljenih objeda blokira funkcioniranje Ustavnoga suda.

Rekao je i kako troje predloženih sudaca „nije predloženo iz nečijega prsta” nego su plod razgovora koje su vodili, istaknuo je, ovlašteni pregovarač - predsjednik Odbora za Ustav Malenica i "očito neovlašteni pregovarač u ime SDP-a Đujić, koji je jedno govorio u Istanbulu, a nešto sasvim drugo kasnije".

„Očito je da je strateški odabir SDP-a i Možemo! paralizirati rad Ustavnog suda. Nekoliko njihovih ustavnih sudaca, govorim njihovih, jer su ih oni predložili po modelu pet- pet prije godinu i pol, trenutno Ustavnom sudu blokiraju formiranje vijeća”, rekao je premijer, poručujući da je politizacija Ustavnog suda i onemogućavanja njegova rada zasluga oporbene ljevice.

„To je sramota SDP-a i ljaga Možemo!, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom Selancu. To neka dobro promisle ti ljudi”, rekao je premijer.

Ponovio je da je parlamentarna većina glasala za ljude koje lijeva oporba, da ih je sama birala, ne bi mogla takve nacrtati i koji su cijeli životni put napravili bez politike, ali da ni to nije dovoljno dobro.

Izrazio je nadu da će se to primijetiti u hrvatskoj javnosti, od komentatorske, medijske do stručne, a ako neće da onda i to govori u kakvom se ozračju svi ti napori odvijaju.

Što se tiče novog natječaja i očekivanja, premijer je rekao da ne zna tko će se javiti u budućnosti na te natječaje.

„Ako imate kapriciozne aktere, a ovo je čisti kapric i malicioznost SDP-a i Možemo!, gdje je očito SDP već pristao bio u Turskoj, onda im je Možemo! kao senior partner rekao „ne, ne, ne, to ne može”, sasvim je jasno iz svih tih nastupa da se želi blokada. Hrvatska javnost mora znati: Ustavni sud praktički ne postoji”, istaknuo je Plenković.

Dodao je i da je parlamentarna većina mogla iz kaprica blokirati već sada izabranu predsjednicu Vrhovnog suda, ali je upravo tu ta razlika jer su odgovorni. Mirti Matić čestitao je na izboru, ističući kako smatra da je profesionalno u potpunosti kompetentna i zrela da preuzme dužnost predsjednice Vrhovnoga suda i da će raditi kvalitetan posao.