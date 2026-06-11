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NOVI/STARI GRADONAČELNIK

Bio u istražnom zatvoru, više puta ga istraživali, sada je ponovno gradonačelnik...

Piše Franjo Lepan,
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Bio u istražnom zatvoru, više puta ga istraživali, sada je ponovno gradonačelnik...
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Foto: Radio NG

U politici su najvažniji rezultati i konkretni projekti, a ja sam ovdje zbog ljudi, poručio je Grgić prilikom preuzimanja dužnosti gradonačelnika...

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić u četvrtak je i službeno je preuzeo dužnost za novi mandat. U fokusu ostaje nastavak započetih kapitalnih investicija, razvojni iskoraci te, kako ističe, odgovorno financijsko poslovanje.

Govoreći o prioritetima, Grgić je naglasio kako politika kontinuiteta nema alternativu. „Nema ništa novo – nastavljamo raditi na projektima koje smo započeli. To je naš moral i naše obećanje građanima. U politici su najvažniji rezultati i konkretni projekti, a ja sam ovdje zbog ljudi”, poručio je gradonačelnik nakon preuzimanja dužnosti te dodao da je prihvatio ponovo dužnost gradonačelnika isključivo za dobrobit grada. - I bit ću tu dok bude mi sustav omogućavao i dok budem mogao raditi onako što sam do sada i radio. Ako se šta dogodi, opet, neću uteći, neću bježati. Legalista sam i poštujem sve, poštujem svaki posao koji se odvija i svih službi – rekao je Vinko Grgić.

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Jedan od ključnih naglasaka Grgićevog izvještaja odnosi se na uspješno korištenje fondova. Istaknuo je kako je grad u proteklom razdoblju za projekte vrijedne oko pola milijarde kuna osigurao čak 85 posto bespovratnih sredstava. - Bez toga grad danas ne bi izgledao ovako. Ono što je posebno važno jest da grad zbog svih tih projekata nije kreditno opterećen. Radimo bez kredita i odgovorno upravljamo financijama - naglasio je Grgić.

Novi – stari gradonačelnik je najavio nastavak intenzivnog investicijskog ciklusa, dodavši kako se proces razvoja, jednom kada se pokrene, ne smije zaustavljati. U tome će mu, kao i do sada, podršku pružati i njegova zamjenica Sabina Vlaović, koja je naglasila važnost sinergije u daljnjem unapređenju kvalitete života građana.

Upitan o aktualnoj političkoj situaciji i mogućim previranjima, Grgić je ostao suzdržan, izrazivši nadu u stabilnost, ali ističući kako je u današnje vrijeme sve moguće. Podsjetio je na ranije slučajeve u hrvatskoj politici, zaključivši kako je zadaća institucija i sudova da reagiraju sukladno zakonu kada za to postoji potreba.

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