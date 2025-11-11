Vinkovčanka radila u trgovini pa zaradu uzimala za sebe

Policija je dovršila istraživanje nad ženom (38) iz Vinkovaca koja je krala novce iz trgovine u kojoj je radila, piše vukovarsko-srijemska policija.

Sumnja se kako je žena tijekom veljače 2025. godine, koja je bila zaposlenice trgovine u Vinkovcima, više puta dnevnu zaradu zadržala za sebe. Tako je ukrala više tisuća eura na štetu trgovačkog društva.

Protiv 38-godišnjakinje su podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.