Policija u Zagrebu zaustavila dvoje pijanih vozača: Nisu imali dozvolu, dobili masnu kaznu

Zagrebačka policija u subotu je imala pune ruke posla s dvojicom vozača koji su, unatoč zabrani i alkoholu, sjeli za volan.

Prvi slučaj dogodio se oko 2.45 sati na Črnomercu, kada su policajci u Prilazu baruna Filipovića zaustavili 22-godišnjaka koji je vozio automobil zagrebačkih registarskih oznaka.

Nadzorom su utvrdili da je bio pod utjecajem od 1,50 g/kg alkohola te da nema položen vozački ispit. Mladić je uhićen i priveden na nadležni prekršajni sud.

Policija je predložila kaznu zatvora od 30 dana i zabranu upravljanja vozilima B kategorije na osam mjeseci, no sud je ipak odlučio izreći novčanu kaznu od 2.640 eura.

Kasnije istog dana, na području Kašine, policajci su kod kućnog broja 53 u Cesti Ivana Mažuranića zaustavili 38-godišnjeg vozača koji je automobilom, također zagrebačkih oznaka, vozio prema jugu.

Vozač je imao 1,73 g/kg alkohola u organizmu i vozio iako mu je vozačka dozvola bila oduzeta zbog neobavljenog izvanrednog liječničkog pregleda.

I on je uhićen i priveden na prekršajni sud. Policija je predložila novčanu kaznu od 2.640 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije na šest mjeseci. Sud je prijedlog prihvatio i vozača kaznio prema propisu.