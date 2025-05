Vinković: Bit ću gradonačelnik svih građana Đakova. Neću dijeliti ljude na 'vaše i naše'

Kandidat za gradonačelnika Đakova Zoran Vinković rekao je u četvrtak da neće dijeliti građane na 'vaše i naše', i time odgovorio na oštra prozivanja HDZ-ovog Marina Mandarića koji u drugom krugu izbora ide po novi gradonačelnički mandat, a Vinkovića je nazvao predvodnikom sila zla.

Zoran Vinković je kandidat liste Zajedno za Đakovo – HSU, HNS, Srce Slavonije, HSS, Pravo i pravda, a za HDZ-ovog Mandarića koji se bori za treći mandat, rekao je da je 'gradonačelnik u odlasku'.

"Nazvao me je predvodnikom sila zla", izjavio je Vinković na konferenciji za novinare, ustvrdivši kako je gotovo 80 posto građana Đakova – to su oni koji su glasali za njega ili oni koji nisu izašli na izbore, dali glas, za promjene u tom gradu.

"Za mene koji u 16 godina, koliko sam do 2017. vodio grad, nikada nisam dijelio građane na 'naše i vaše', to je direktna Mandarićeva uvreda prema građanima koji mu nisu dali glas. Pitam se – jesu li ti građani sile zla, zaslužuju li da ih vodi takav čovjek koji, ukoliko se ne slažu s njegovim političkim razmišljanjima i stavovima, da ih on proziva silama zla", izjavio je Vinković na konferenciji za novinare ispred zgrade gradske uprave.

Kaže da neće biti gradonačelnik koji građane dijeli na 'naše i vaše', kao ni onaj „koji pljuje po investitorima i poduzetnicima koji pune gradski proračun“.

Za Mandarića je rekao da je gradski proračun pretvorio u obiteljski te mu poručio da u drugom izbornom krugu građanima pojasni svojevremenu cyber aferu „John Smith“, te zašto dosad nije riješio problem propadanja i nekorištenja zgrade Mimoza koju je Gradu prepustila država.

Vinković je upitao i gdje je "nestalo 5.000 stanovnika grada Đakova".

"Morali su otići trbuhom za kruhom jer nisu bili vaši", rekao je, i pozvao svog protukandidata Mandarića da obznani popis zaposlenih u osam godina, u njegova dva uzastopna mandata.

"Glasovanjem u drugom krugu pokažite tko su sile zla u gradu Đakovu", poručio je biračima Vinković.

U prvom izbornom krugu za gradonačelnika Đakova, aktualni gradonačelnik Mandarić je dobio oko 35 posto glasova birača, a Vinković oko 33 posto.