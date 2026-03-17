PREBRZA VOŽNJA

Virovitica: Dvije djevojke lakše ozlijeđene nakon izlijetanja u zavoju, auto završio na krovu

Mlada vozačica izgubila kontrolu nad vozilom, automobil sletio u kanal i prevrnuo se

U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak oko 14.15 sati u Ulici Petra Preradovića u Virovitici, dvije 19-godišnjakinje zadobile su lakše ozljede nakon što je automobil završio na krovu. Do nesreće je došlo kada vozačica nije prilagodila brzinu uvjetima na cesti prilikom ulaska u zavoj. Po izlasku iz zavoja izgubila je nadzor nad vozilom te sletjela s kolnika u odvodni kanal.

Prednjim dijelom automobila udarila je u kosinu kanala, nakon čega se vozilo zarotiralo i prevrnulo na krov, gdje se i zaustavilo.

U nesreći je nastala materijalna šteta, a policijskim nadzorom utvrđeno je kako vozačica nije bila pod utjecajem alkohola.

Vozačica i njezina putnica prošle su s lakšim ozljedama, dok protiv vozačice slijedi pokretanje prekršajnog postupka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

