Mlada vozačica izgubila kontrolu nad vozilom, automobil sletio u kanal i prevrnuo se
Virovitica: Dvije djevojke lakše ozlijeđene nakon izlijetanja u zavoju, auto završio na krovu
U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak oko 14.15 sati u Ulici Petra Preradovića u Virovitici, dvije 19-godišnjakinje zadobile su lakše ozljede nakon što je automobil završio na krovu. Do nesreće je došlo kada vozačica nije prilagodila brzinu uvjetima na cesti prilikom ulaska u zavoj. Po izlasku iz zavoja izgubila je nadzor nad vozilom te sletjela s kolnika u odvodni kanal.
Prednjim dijelom automobila udarila je u kosinu kanala, nakon čega se vozilo zarotiralo i prevrnulo na krov, gdje se i zaustavilo.
U nesreći je nastala materijalna šteta, a policijskim nadzorom utvrđeno je kako vozačica nije bila pod utjecajem alkohola.
Vozačica i njezina putnica prošle su s lakšim ozljedama, dok protiv vozačice slijedi pokretanje prekršajnog postupka.
