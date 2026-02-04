Obavijesti

Virovitica kreće s istraživanjem geotermalne energije: Prva bušotina na 1.300 m dubine

Piše HINA,
Đurđevac: Obilježavanje početka izrade prve Inine istražne geotermalne bušotine Leščan GT-1 | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Istražni radovi na dubini od 1.300 metara prvi su korak prema korištenju geotermalne vode za grijanje škole, vrtića, Studentskog doma i drugih gradskih objekata.

U Virovitici su započeli istražni radovi ispitivanja geotermalnog potencijala na bušotini VirGT-1, što je prvi korak prema korištenju energije iz dubine zemlje za potrebe toplinarstva i održivog razvoja, izvijestili su iz Grada Virovitice. 

 Istražna geotermalna bušotina Virovitica GT-1 (VirGT-1) planirana je na dubini od oko 1.300 metara, a istražnim radovima ispituju se geološke strukture s potencijalnim ležištima geotermalne vode. Projekt se provodi na istražnom prostoru geotermalne vode "Virovitica 2", koji obuhvaća područje Grada Virovitice i Općine Lukač, radove izvodi tvrtka Crosco, a nositelj istraživanja je Agencija za ugljikovodike. Trenutno se buši na oko 600 metara dubine, a očekivana temperatura fluida kreće se između 60 i 70 stupnjeva. Cjelokupni proces bušenja i istraživanja trajat će oko 45 dana.

Iz Ministarstva gospodarstva, pak, navode da se područje ovog istraživanja nalazi u središnjem dijelu Dravske depresije, koja se u geološkom smislu smatra perspektivnom za razvoj geotermalnih projekata. Cilj istraživanja je, na temelju stručnih i provjerenih podataka, utvrditi mogućnosti korištenja geotermalne energije kao lokalno dostupnog obnovljivog izvora, prvenstveno za potrebe centraliziranog grijanja, čime bi se dugoročno smanjila ovisnost o fosilnim gorivima, emisije stakleničkih plinova i troškovi energije za građane, dodaju.

 Po riječima gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina, geotermalna voda grijati Veleučilište u Virovitici, Studentski dom, restoran i kafić, dječji vrtić i III. osnovnu školu koji su u izgradnji, halu Viroexpo, Državni arhiv, Tehnološko-inovacijski centar, Javnu vatrogasnu postrojbu i druge objekte. U budućnosti se u istom krugu planira i izgradnja Veteranskog centra, Doma umirovljenika te gradskih bazena, koji će se također grijati geotermalnom energijom.

 "Nakon ove bušotine, u planu je nam je izgradnja još nekoliko bušotina na području grada, a jedna od njih trebala bi se realizirati u megazoni Zapad II, koja je odlukom Vlade Republike Hrvatske proglašena nekretninom od strateškog interesa", naglasio je Kirin.

