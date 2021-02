Situacija još nije pod kontrolom. Virus još nije umoran, naprotiv: upravo doživljava novi uzlet“, rekao je direktor Instituta Robert Koch, Lothar Wieler, na zajedničkoj konferenciji za novinare s ministrom zdravstva Jensom Spahnom.

Wieler je objasnio kako je rasprostranjenost novog mutirajućeg soja koronavirusa, koji je stigao iz Velike Britanije, trenutno šest posto.

"To znači da virus još ima potencijala za širenje. Moramo računati s tim da će se ovaj soj dodatno proširiti", rekao je Wieler. On je još jednom apelirao na građane da se i dalje pridržavaju mjera zatvaranja koje su u trenutnom, pooštrenom obliku, na snazi do sredine veljače.

I njemački ministar zdravstva Jens Spahn je, unatoč smanjenom broju novozaraženih, upozorio na potrebu daljnjeg pridržavanja mjera.

"Mi smo na putu izlaska iz pandemije. Ovim putem kročimo odlučno, ali oprezno", rekao je Spahn i dodao kako broj novozaraženih doduše konstantno pada, ali "ne dovoljno".

Komentirajući sastanak njemačke kancelarke Angele Merkel i premijera saveznih pokrajina sljedećeg tjedna, na kojem će se odlučivati o eventualnom produljenju mjera zatvaranja, Spahn je rekao kako treba pripremiti "polagani izlazak" iz ovog stanja. Po njegovim riječima, do popuštanja mjera bi prvo trebalo u radu škola i vrtića.

Prema najnovijim podacima Instituta Robert Koch, sedmodnevna incidencija u Njemačkoj je u daljnjem padu i trenutno iznosi 79,9. Njemačka vlada je kao cilj mjera zatvaranja navela spuštanje incidencije ispod vrijednosti od 50 zaraženih na 100.000 stanovnika u sedam dana.

Predstavnici strukovnih udruga maloprodaje, ali i ostalih sektora, vrše pritisak na vladu da popusti mjere zatvaranja.

Od početka studenog u Njemačkoj je zabranjen rad kulturnim, sportskim i ugostiteljskim objektima, a od sredine prosinca i maloprodaji, s izuzetkom trgovina za prodaju namirnica i ljekarni.