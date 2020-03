Virus može biti i na WC papiru, baš svaki dan čistite mobitel...

Novi koronavirus na plastičnim površinama može preživjeti i do devet dana ukoliko nisu dezinficirane, pokazalo je najnovije istraživanje The Journal of Hospital Infection-a.

Povećanjem temperature se i šanse za preživljavanje koronavirusa smanjuju, ali ne toliko da bi već na 30 stupnjeva Celzijevih virus nestao. COVID-19 uglavnom se prenosi bliskim kontaktom s čovjeka na čovjeka. Virus se najbrže prenosi direktno kapljičnim putem - kašljanjem i kihanjem. Međutim, na taj se način kapljice prenose i na javne površine i često dodirivane predmete kao što su ograde, ručke u autobusu, uredski pribor i drugi predmeti koji postaju izvor zaraze za sve one koji dođu u kontakt s njima.

Svjetsko udruženje za zaštitu od infektivnih bolesti u svojem mrežnom magazinu objavilo je rezultate istraživanja koji su otkrili kako se COVID-19 u prosjeku na sobnoj temperaturi na različitim površinama može zadržati od četiri do pet dana. Od toga se aluminij čini kao najnepoželjniji metal ‘‘domaćin’’ jer na njemu COVID-19 može preživjeti tek dva do osam sati. S većinom drugih metala situacija je po virus ‘‘povoljnija’’. Plastika se pokazala kao utočište za korona virus jer na plastici može preživjeti i do devet dana iako je prosjek pet dana. Na temperaturi od 20 stupnjeva Celzijevih virus može preživjeti do 48 sati i daljnjim povećanjem temperature njegova snaga opada, a tako je i s drugim materijalima.

Na 30 Celzijevih stupnjeva COVID-19 na plastici može opstati od osam sati do 24 sata. Na čeličnim materijalima poput onih u javnom prijevozu korona ostaje od osam sati do pet dana. Na temperaturi oko četiri stupnja zadržava se duže dok na 20 stupnjeva preživi najviše 48 sati. Na različitim medicinskim materijalima izrađenim od tkanina za jednokratnu upotrebu koronavirus opstaje od jednog sata do čak dva dana.

Bez obzira na predmet, znanstvenici se slažu kako se rizik od prijenosa virusa višestruko povećava ukoliko se neposredno nakon kontakta s predmetom dodirne lice. To posebno vrijedi za oči, nos ili usta. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje redovito provjetravanje prostorija i dezinfekciju površina, posebno onih koje se najčešće i zajednički koriste. Prostorije je dovoljno temeljito očistiti uobičajenim sredstvima za dezinfekciju. posebno se preporučuje dezinfekcija uređaja kao što su mobiteli i računala izrađenih od čeličnih ili plastičnih materijala jer je upravo na njima životni vijek virusa najduži.

- PLASTIKA je idealno utočište za COVID-19 jer omogućuje da na njoj preživi do 9 dana. Na 30 stupnjeva životni vijek virusa je maksimalno 24 sata

- PAPIR Toaletni papir ili dječje bilježnice na sobnoj temperaturi od 22 stupnja mogu pružati skrovište korona virusu i do pet dana.

- KERAMIKA keramičko posuđe, pločice ili kupaonica mogu biti utočišta ovih malih nevidljivih bića čak pet dana na sobnoj temperaturi .

- ALUMINIJ Na limenkama ili aluminijskoj foliji COVID-19 se zadržava od dva do osam sati pri temperaturi od 21 stupnja Celzijeva.

- SILIKON Maskice za telefone klasični su silikonski predmet na čijoj se površini virus može zadržati do pet dana na sobnoj temperaturi.

- ČELIK Novi korona virus na čeličnim materijalima može preživjeti i do pet dana na temperaturi od četiri stupnja Celzijevih.

- DRVO Na drvenim predmetima kao što su namještaj ili dječji pisaći pribor virus opstaje i do četiri dana na sobnoj temperaturi.

- STAKLO je materijal na kojem virus može preživjeti do četiri dana na sobnoj temperaturi. Na višim temperaturama virus počinje slabjeti.

- PVC također pogoduje razvoju korona virusu na kojem se pri temperaturi od 21 stupnja zadržava do pet dana.