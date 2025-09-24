Više država sada priznaje Palestinu nego Kosovo

Palestinu je zapljusnuo neviđeni val međunarodnog priznanja još od kraja 80-ih kada je korifej palestinske borbe za neovisnost Jaser Arafat proglasio samostalnost. Tako su ju nedavno priznali UK, Francuska, Belgija, Kanada, Australija. Od 1988. do sada, Palestinu je priznalo 157 država članica Ujedinjenih naroda.

Zanimljivo, državu bez jasnih granica, političkog predstavništva priznaje više članica UN-a nego Kosovo. Nekadašnju srpsku autonomnu pokrajinu koja je 17. veljače 2008. proglasila neovisnost priznaje 84 članice UN-a. Zanimljivo Španjolska je priznala Palestinu, ali odbija priznati Kosovo zbog Katalonaca i Baska.

Kosovo ne priznaju osim Španjolske, ni Srbija, Rusija, Kina, Slovačka, Rumunjska, Grčka, Cipar i drugi. Ipak, Kosovo ima jasno definirane granice, političku vlast, valutu, dokumente, diplomatske ispostave, ustav itd., sve ono što Palestina nema.

Hrvatsku priznaje 191 država, zadnja među njima je Liberija koja nas je priznala krajem prošle godine. Republiku Hrvatsku još uvijek ne priznaju Butan, Niger i Tonga.