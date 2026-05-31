Više od 5500 ljudi potpisalo peticiju protiv novih nameta: 'Država opet udara po malima'

Više od 5500 građana, obrtnika, iznajmljivača i poduzetnika u manje od 24 sata potpisalo je peticiju 'Ne novim nametima!', koju je pokrenula Udruga Glas poduzetnika (UGP). Iz udruge poručuju kako se proračunski problemi ne smiju rješavati dodatnim opterećenjem onih koji legalno rade i posluju. StartFragmentPodršku peticiji dali su Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače te članovi Facebook grupe Paušalni obrtnici.EndFragment Glavna tema peticije su najavljene izmjene paušalnog oporezivanja. Prema podacima koje navodi UGP, država bi kroz nove mjere mogla prikupiti oko 60 milijuna eura dodatnih prihoda, dok bi u najvišem razredu godišnja davanja porasla s 4571 euro na 8324 eura, što je povećanje od čak 82 posto.

Predsjednik UGP-a Bruno Samardžić rekao je kako ovo nije samo pitanje poreza, nego i odnosa države prema ljudima koji rade, zapošljavaju i pune proračun.

Iz UGP-a smatraju da se takve promjene ne mogu predstavljati kao manje korekcije jer bi ozbiljno pogodile male poduzetnike i obrtnike koji pokušavaju širiti posao.

- Ako poduzetniku poručite da će plaćati puno više čim zaradi više, onda mu zapravo govorite da ne raste, ne ulaže i ne zapošljava - poručili su iz udruge.

Naglašavaju kako nisu protiv kontrole i plaćanja poreza, ali smatraju da država treba kažnjavati one koji zloupotrebljavaju sustav, a ne dodatno opterećivati sve koji posluju po pravilima.

Peticijom traže da se prije donošenja novih mjera javno objave analize njihovog utjecaja na cijene, radna mjesta, plaće, ulaganja i opstanak malih poslova. Traže i dulja prijelazna razdoblja, stabilnija pravila te razgovor s poduzetnicima prije donošenja odluka.

Iz UGP-a upozoravaju kako povećanje troškova za male poduzetnike na kraju ne pogađa samo njih. Tvrde da bi posljedice mogli osjetiti i građani kroz više cijene usluga i proizvoda, ali i radnici kroz manje mogućnosti za rast plaća.

- Kada mali poduzetnik zatvori vrata, država na kraju ne dobiva više, nego manje - poručili su.

Peticija ostaje otvorena za potpisivanje, a nakon prikupljanja potpisa UGP planira zahtjeve poslati Vladi i nadležnim ministarstvima te zatražiti raspravu o predloženim izmjenama i njihovim posljedicama za male poduzetnike.