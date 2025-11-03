Obavijesti

U 2026. GODINI

Više od trećine njemačkih kompanija planira otkaze

Piše HINA,
Foto: Marcel Kusch/DPA

Njemačkim tvrtkama predstoji još jedna teška godina i otprilike trećina njih namjerava gasiti radna mjesta, utvrdio je Njemački ekonomski institut IW u najnovijem istraživanju

Otprilike 36 posto tvrtki u najvećem europskom gospodarstvu namjerava iduće godine smanjiti broj zaposlenih, točno dvostruko više od udjela onih koje namjeravaju otvarati nova radna mjesta. Raspoloženje je posebno sumorno u sektoru industrije, u kojem približno 41 posto anketiranih tvrtki planira smanjiti broj radnih mjesta, a tek otprilike svaka sedma tvrtka očekuje da će zapošljavati nove radnike.

Istraživanje IW-a svjedoči o ograničenom optimizmu među tvrtkama za 2026. godinu, nakon dvije uzastopne godine stagnacije aktivnosti.

Približno četvrtina tvrtki očekuje veću proizvodnju ili poslovnu aktivnost nego u 2025. dok gotovo trećina predviđa pad, pokazalo je istraživanje objavljeno u nedjelju.

IPAK IZBJEGLI RECESIJU Njemačko gospodarstvo stagniralo u trećem tromjesečju
Najsumornije je raspoloženje u industriji, s negativnim očekivanjima o proizvodnji u idućoj godini, zbog trgovinskih sukoba, geopolitičkih poremećaja, rizika u opskrbi sirovinama i visokih regulatornih i troškova energije i rada.

Produljena kriza također prigušuje ulaganja i istraživanje je pokazalo da trećina tvrtki planira smanjiti investicijske proračune za iduću godinu.

Veća ulaganja očekuje otprilike četvrtina ispitanika, utvrdio je institut.

