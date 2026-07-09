Visoki predstavnik poručio: 'Imam pune ovlasti i iskoristit ću ih bude li potrebno'

U međunarodnoj zajednici postoji puna suglasnost o tome da je Bosni i Hercegovini i dalje potreban visoki predstavnik s punim ovlastima a one će svakako biti korištene bude li potrebe za takvom intervencijom, potvrdio je Louis Crishock koji trenutačno obnaša dužnost visokog predstavnika. Odlukom Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) američki profesionalni diplomat Crishock je za privremenog visokog predstavnika postavljen 30. lipnja uz očekivanja da će osoba koja će trajno zamijeniti Christiana Schmidta nakon njegove ostavke biti imenovana do 14. srpnja.

Iako se taj rok približava za sada nema naznaka da su utjecajne europske države poput Francuske, Njemačke i Velike Britanije s jedne te SAD s druge strane blizu dogovora o novom visokom predstavniku. Crishock je u intervjuu za javni servis TV Federacije BiH (FTV) u srijedu navečer naznačio kako je moguće da ranije postavljeni rok bude probijen.

"To je pitanje za Upravni odbor PIC-a. Oni trebaju imenovati kandidata i nadamo se da će to i učiniti do roka koji su odredili, a ako ne do tada, onda uskoro nakon toga", kazao je.

Pritom je sugerirao kako prijepori oko kandidata ne dovode u pitanje funkciniranje visokog predstavnika i njegova ureda (OHR) što znači i mogućnost uporabe širokih izvršnih ovlasti, koje uključuju nametanja odluka i zakona i smjene izabranih dužnosnika.

"Važno je istaknuti da ja imam pune ovlasti visokog predstavnika, a to uključuje i korištenje bonskih ovlasti ukoliko bude ozbiljno ugrožen Daytonski sporazum ili mir i stabilnost u BiH", rekao je Crishock. Dodao je da uporaba takvih ovlasti ni do sada nije bilo prvo rješenje za kojim se posezalo jer se uvijek nastojalo potaknuti domaće političare da oni sami nađu rješenja za probleme i otvorena pitanja u zemlji.

Takva su očekivanja u prošlosti često bila iznevjerena pa je bivši visoki predstavnik Schmidt tijekom petogodišnjeg mandata opetovano posezao za ovlastima koje su mu bile na raspolaganju.

Njegov privremeni nasljednik sada kaže kako je jasno da pri rješavanju otvorenih pitanja teško može biti pune suglanosti, no pritom je nužna otvorena komunikacija ali i privrženost potpunoj provedbi Daytonskog sporazuma, miru i stabilnosti te suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine kao i ustavnom poretku na čemu će OHR nastaviti inzistirati.