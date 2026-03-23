SLUČAJ 'BUJICA'

Visoki upravni sud potvrdio: S pravom su privremeno oduzete koncesije zbog ustaškog pokliča

Piše 24sata,
Foto: screenshot/Youtube

U emisiji 'Bujica' je 2023. korišten ustaški pozdrav. AEM je potom na četiri sata oduzeo koncesije dvjema televizijama. One su se žalile Upravnim sudovima koji su to odbili. Sad je Visoki upravni sud potvrdio te odluke

Visoki upravni sud potvrdio je prvostupanjske presude upravnih sudova u Zagrebu i Osijeku kojima je utvrđeno da je Agencija za elektroničke medije (AEM) zakonito postupila kada je privremeno, na četiri sata, oduzela koncesiju Z1 Televiziji i Televiziji Slavonije i Baranje zbog korištenja ustaškog pozdrava "Za dom spremni" u emsiji 'Bujica', piše Faktograf koji je imao uvid u presude.

Podsjetimo, ustaški poklič korišten je u emisiji 8. prosinca 2023., a potom je AEM donio  rješenje kojim su 26. siječnja 2025. od 19 do 23 sata oduzete koncesije dvjema televizijama zbog kršenja članka 14. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima koji zabranjuje poticanje i širenje mržnje po bilo kojoj osnovi, pa tako i nacionalnoj, vjerskoj, boji kože...

POZADINA PRIČE Slučaj Bujica: Bujaneca o otkazu informirala supruga, on prozvao Radića, a Z1 ostao bez sredstva
Televizije su podnijele tužbe protiv tog rješenja, ali su Upravni sudovi u Zagrebu i Osijeku to odbili. Potom su se žalili Visokom upravnom sudu koji je na sjednici 18. veljače potvrdio odluke nižih sudova.

Iz dviju presuda, piše Faktograf, iščitava se jasna poruka Visokog upravnog suda - poklič "za dom spremni" nema dvostruke konotacije, već je on nedvojbeno simbol ustaškog režima, a njegovo isticanje u javnosti potiče širenje mržnje.

ZA BURZU SPREMAN Zašto je pao Velimir Bujanec, agitator crne desnice: 'Na dugi rok, on je bio nagazna mina'
Podsjetimo, u siječnju ove godine Z1 Televizija objavila je i kako obustavlja emitiranje 'Bujice' zbog "nepovoljnih financijskih okolnosti" i "pravnog pritiska, uzrokovanog nizom sudskih tužbi povezanih s emitiranjem navedene emisije, koji je rezultirao visokim troškovima."

Trump tvrdi: Iranci žele postići dogovor, Hormuz će vrlo brzo biti otvoren; Pada cijena nafte!
IZ MINUTE U MINUTU

Trump tvrdi: Iranci žele postići dogovor, Hormuz će vrlo brzo biti otvoren; Pada cijena nafte!

Libanon sve više dolazi u fokus. Preko 1000 ljudi je ubijeno od početka rata, a Izrael razmišlja o kopnenoj invaziji. Iran prijeti energetskim kolapsom polovice Bliskog istoka ako SAD bombardira energetsku infrastrukturu
VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'
TEŠKA PROMETNA

VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'

Zagrebačka policija za sad nam može samo potvrditi da su zaprimili dojavu Detalji o ozlijeđenima su nepoznati
PAR-NEPAR Kako se štedjelo gorivo 80-ih, kriza je i tad došla iz Irana. Svaki vozač 40 litara
TEŠKA VREMENA

PAR-NEPAR Kako se štedjelo gorivo 80-ih, kriza je i tad došla iz Irana. Svaki vozač 40 litara

Čini se da nismo daleko od tog rješenja, premda ga premijer Plenković (još) nije najavio, ali nastavi li se rat s Iranom, posebno u smjeru eskalacije, moglo bi nas čekati i to.

