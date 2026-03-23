Visoki upravni sud potvrdio: S pravom su privremeno oduzete koncesije zbog ustaškog pokliča

Visoki upravni sud potvrdio je prvostupanjske presude upravnih sudova u Zagrebu i Osijeku kojima je utvrđeno da je Agencija za elektroničke medije (AEM) zakonito postupila kada je privremeno, na četiri sata, oduzela koncesiju Z1 Televiziji i Televiziji Slavonije i Baranje zbog korištenja ustaškog pozdrava "Za dom spremni" u emsiji 'Bujica', piše Faktograf koji je imao uvid u presude.

Podsjetimo, ustaški poklič korišten je u emisiji 8. prosinca 2023., a potom je AEM donio rješenje kojim su 26. siječnja 2025. od 19 do 23 sata oduzete koncesije dvjema televizijama zbog kršenja članka 14. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima koji zabranjuje poticanje i širenje mržnje po bilo kojoj osnovi, pa tako i nacionalnoj, vjerskoj, boji kože...

Televizije su podnijele tužbe protiv tog rješenja, ali su Upravni sudovi u Zagrebu i Osijeku to odbili. Potom su se žalili Visokom upravnom sudu koji je na sjednici 18. veljače potvrdio odluke nižih sudova.

Iz dviju presuda, piše Faktograf, iščitava se jasna poruka Visokog upravnog suda - poklič "za dom spremni" nema dvostruke konotacije, već je on nedvojbeno simbol ustaškog režima, a njegovo isticanje u javnosti potiče širenje mržnje.

Podsjetimo, u siječnju ove godine Z1 Televizija objavila je i kako obustavlja emitiranje 'Bujice' zbog "nepovoljnih financijskih okolnosti" i "pravnog pritiska, uzrokovanog nizom sudskih tužbi povezanih s emitiranjem navedene emisije, koji je rezultirao visokim troškovima."