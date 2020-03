Vjerodostojno: Mlada HDZ-ovka godinama je kršila zakon

Dragica Vranješ, mlada HDZ-ovka i donedavna zastupnica u Hrvatskom saboru godinama je nekažnjeno kršila zakon.

Paralelno je bila saborska zastupnica i zamjenica predsjednika Nadzornog odbora komunalne firme, što Zakon o sprečavanju interesa izričito zabranjuje.

Dragica je kći Joska Roščića, dugogodišnjeg HDZ-ovog načelnika Baške Vode, kojemu su 24sata nedavno otkrila skrivenu kuću na jugu Dalmacije koju nije upisao u imovinsku karticu.

Roščić vlada Baškom Vodom već 27 godina, još od 1993., a tijekom vladavine redovito su ga zasipale optužbe da je uhljebljivao članove svoje obitelji ili im dodjeljivao lukrativne poslove.

Ušla u Sabor, a radila i u NO-u komunalne tvrtke

Ovdje na scenu stupa njegova kći Dragica. Ona je u Sabor ušla u listopadu 2016. kao zamjena bivšem ministru Kujundžiću. Tamo je sjedila i primala zastupničku plaću sve do početka veljače 2020., kad se smijenjeni ministar odlučio vratiti na zastupničku dužnost.

Međutim, Dragica je tijekom cijelog tog perioda također vršila ( i još uvijek vrši) dužnost zamjenice predsjednika Nadzornog odbora komunalne tvrtke Gradina Baška Voda d.o.o.

U čemu je problem?

Prvo, Gradina Baška Voda je u vlasništvu Općine Baška Voda, kojom, kako smo već rekli, desetljećima vlada njen otac. Samim time je njena funkcija sporna.

Drugo, Dragica Vranješ je paralelno vršila dužnost saborske zastupnice i članice odbora te tvrtke, čime je izravno kršila Zakon o sprečavanju sukoba interesa.

U članku 14. tog zakona jasno se navodi kako dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava.

Dragica je upisala svoje članstvo u Nadzornom odboru u staroj imovinskoj kartici iz 2016., u kojoj je navela da je na tu funkciju imenovana u studenom 2015.

Međutim, iako u sudskom registru i danas jasno piše da je još uvijek zamjenica predsjednika Nadzornog odbora te tvrtke, ona to nije navodila u nijednoj imovinskoj kartici nakon 2016.

"Cijela općina kao family business"

Dalija Orešković, bivša predsjednica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, nema dvojbi - Dragica Vranješ godinama je kršila zakon.

- Ovdje je riječ o tome da se cijela općina i komunalno društvo koristi kao family business. To je ogledni primjer problema Hrvatske i zato postoji prekomjeran broj od 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave jer su modeli ponašanja manje-više isti. Pogotovo tamo gdje vlast obnaša HDZ. U tom kontekstu sagledavam i onaj slogan na koji se sada poziva Plenković - "Odvažno za Hrvatsku". Ja mogu samo protumačiti kao - "Odvratno za Hrvatsku" - kaže nam Orešković i dodaje da se propisane kazne za ovakvo kršenje kreću između 2 i 40 tisuća kuna.

Javili smo se i Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa, koje nas je obavijestilo da je zbog Dragice otvorilo predmet u kojemu će ispitati sve okolnosti te će odlučivati ima li elemenata za pokretanje postupka.

Javili smo se i Gradini Baška Voda, ali oni nam ni nakon nekoliko tjedana nisu odgovorili na pismeni upit, a direktor Jurica Topić nam ne odgovara na pozive.

A što o svemu kaže Dragica?

Ona nam je mrtva-hladna odgovorila kako "ne vrši dužnost zamjenice predsjednika Nadzornog odbora, niti ikakve dužnosti u toj tvrtki".

U sudskom registru je i dalje upisana kao zamjenica predsjednika Nadzornog odbora. Podsjetili smo je na tu činjenicu.

- U tvrtki koju navodite nikad nisam bila u radnom odnosu. Povijest moje aktivnosti koju spominjete je sudjelovanje u radu NO po funkciji predsjednice Mjesnog odbora Baška Voda u kraćem razdoblju od kraja 2015. g., a koja je prestala ostavkom od 18. listopada 2016.g. prije preuzimanja dužnosti saborske zastupnice. Funkcije unutar NO biraju članovi NO međusobno. Za istu funkciju se nije primala plaća, već naknada od 500, 00 kn/mjesečno. Nakon stupanja na dužnost saborske zastupnice i obavještavanja o istom nisam primala nikakve naknade ni pozive na sjednice NO. Nisam ovlaštena za bilo kakve upise ili izmjene podataka iste u sudskom registru - odgovara nam Vranješ.

Svejedno, u sudskom registru se lako može iščitati povijest njene aktivnosti u ovoj tvrtki još od 2016. godine.

Primjerice, u studenom 2018., Trgovački sud u Splitu je objavio upis promjene njenog prezimena nakon što se udala za Jozu Vranješa, HDZ-ovog dogradonačelnika Makarske. Sve transparentno.

