'Vjerojatnost dobivanja gljivica pri tretmanu u našim salonima je praktički nepostojeća'

Nakon što smo pisali o negativnom iskustvu korisnice nakon laserske epilacije u jednom salonu za uljepšavanje u Zagrebu, koja nam je kazala da je nakon tretmana na rukama dobila gljivice, javili su nam se iz tvrtke LASER SMOOTH d.o.o. sa zahtjevom za ispravkom.

Kažu kako je vjerojatnost dobivanja gljivica u njihovim salonima prilikom tretmana praktički nepostojeća zbog visokih standarda dezinfekcije.

- Netočno je da je korisnica usluge dobila gljivice i druge kožne probleme uslijed korištenja usluge laserske epilacije – tvrtka LASER SMOOTH d.o.o., nakon svakog tretmana koristi za dezinfekciju sve svoje opreme dezinficijense koji su jednaki onima koji se koriste u operacijskim salama te djelatnost obavlja u skladu s najvišim higijenskim standardima. LASER SMOOTH d.o.o. nije primio u svojoj praksi u Hrvatskoj ili inozemstvu niti jednu pritužbu koja bi upućivala na dobivanje gljivica (niti drugih kožnih problema općenito) nakon ili kao posljedicu pruženog tretmana, dok se optužbe u predmetnom članku navode bez pojašnjenja na koji način je korisnica utvrdila da je zaraza gljivicama posljedica upravo tretmana obavljenog u našem salonu, a sve obzirom da se zaraza gljivicama može dobiti u cijelom nizu kontakata. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Odjel za sanitarnu mikrobiologiju, proveo je po zahtjevu LASER SMOOTH d.o.o. ispitivanje uzorka (brisa) predmeta, površine, pribora i ruku te su rezultati navedenog ispitivanja pokazali kako na niti jednom uzorku nisu pronađene nikakve bakterije, gljivice i sl.

Laserska epilacija je učinkovita, zakonita i sigurna metoda epilacije te LASER SMOOTH d.o.o. za svaki svoj uređaj je ishodio dozvolu Ministarstva zdravstva i to nakon što je od strane za to ovlaštene pravne osobe provedeno ispitivanje lasera prilikom kojeg je utvrđeno da su isti sukladni Pravilniku o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje u uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja. Netočno je da LASER SMOOTH d.o.o. nudi „nerealno“ niske cijene, već su cijene formirane tako da u najvećoj mogućoj mjeri idu u korist korisnika, a plod su dobrih poslovnih praksi. Netočno je i da se naš poslovni prostor nalazi u suterenu zgrade već se isti nalazi u prizemlju - navode u zahtjevu za ispravkom.