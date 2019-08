Vjerovali su da će se ponovo roditi: Ubila ih je samostrelom

Slučaj ubojstva samostrelom u njemačkom gradu Passau i dalje intrigira javnost. Podsjetimo, u svibnju ove godine Farina C. (30), Kerstin E. (33) i Torsten W. (53) su pronađeni mrtvi u gostionici.

Državno odvjetništvo pretpostavlja da je Farina svoje žrtve prvo omamila kapima, a onda ih je ubila samostrelom. Nakon toga je presudila sebi. Najvjerojatnije je bila riječ o sekti i ubijeni su vjerovali da se mogu opet roditi.

- Vjerovali su da će se 'roditi' na drugom mjestu i u drugom vremenu i da će uspostaviti novi svijet i novi poredak - kaže odvjetništvo.

Istražujući ovaj slučaj policija je istovremeno našla još dva tijela i to u stanu u Wittingenu koji je pripadao Farini C.

U njemu su pronašli mrtvu ženu (35) koja je bila ljubavnica Farine C. te mrtvu djevojku (19). Istraga je pokazala da su one umrle od trovanja. I one su umrle dobrovoljno te nije bilo uplitanja treće osobe, vjeruju istražitelji.

Sve žene je povezivao Torsten W. (53) koji je s njima bio u seksualnoj vezi. On je bio dominantan i manipulirao je ženama. Radio je kao psiholog, ali istražitelji ne znaju da li je zaista imao tu izobrazbu. Torsten W. je ranije živio na jahačkom imanju, a troje ubijenih koji su pronađeni u gostionici su često boravili u Austriji i išli su na srednjovjekovne festivale.