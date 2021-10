Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu izvijestilo je kako smatra da je financijsko-knjigovodstveno vještačenje u slučaju Agrokor, na kojem se temelji optužnica, zakonito te da je svoj stav detaljno argumentiralo na nejavnim sjednicama optužnog vijeća zagrebačkog Županijskog suda.

Tužiteljstvo je svoj stav priopćilo dva dana nakon što je Visoki kazneni sud ukinuo rješenje kojim su odbijeni prijedlozi obrane za izdvajanje vještačenja poljske podružnice tvrtke KPMG, za koje je država platila 8,6 milijuna kuna. Podsjeća i kako zagrebački ŽDO, kao stranka u postupku, ne može komentirati odluku Visokog kaznenog suda.

"U Hrvatskoj je vladavina prava dosta ugrožena. Većinu sudova čine pošteni ljudi, no postoje slučajevi u kojima država vrši pritisak. Sad smo dobili jednu odluku koja je korektna", kazao je Todorić podsjetivši da je prije četiri godine podnio prijavu protiv premijera i tzv. grupe Borg.

Obrana tvrdi da je vještačenje nezakonito jer je na njemu radio i hrvatski ogranak KPMG-a koji je navodno angažirala i kasnija privremena uprava pa sumnjaju u sukob interesa i prije nove odluke optužnog vijeća žele ispitati autora vještačenja Ismeta Kamala.

"Pitam se sad, kako je tužiteljstvo došlo do Ismeta Kamala, s njim potpisalo ugovor i našlo KMBG. Tko je to radio, kako su došli do njega", upitao je Todorić iznoseći sumnju da je sve organizirao Ante Ramljak, čelnik izvanredne uprave koji je nakon Todorića privremeno vodio Agrokor.

Todorića i njegovih 14 suoptuženika optužnica tereti da su od 2006. do 2017. oštetili koncern za 1,2 milijarde kuna. Od toga je Ivici Todoriću, kako tvrdi tužiteljstvo, pribavljeno 923,6 milijuna kuna, a ostatak od oko 320 milijuna kuna pribavljen je nizozemskom Agrokor Investmentu BV.

O osnovanosti optužnice od 459 stranica podignute lanjskog rujna optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda raspravlja od kraja siječnja ove godine.