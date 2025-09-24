Vještaci: Nije bio neubrojiv, nije mogao podnijeti odbacivanje. On je ni mrtvu ne može pustiti

Leopold B. (49) nije bio neubrojiv neposredno prije i neposredno poslije teškog ubojstva Kristine K. K. (48) početkom svibnja prošle godine u 19.15 na Savskom nasipu, u blizini nedovršene Sveučilišne bolnice.

Vještakinje psihologinja i psihijatrica koje su radile kombinirano vještačenje Leopolda, optuženog za femicid, zaključile su da nije bio ni bitno smanjeno ubrojiv nego samo smanjeno ubrojiv. Prema njihovu nalazu i mišljenju, optuženi ne boluje od psihičke bolesti niti je ikada bolovao, već su mu dijagnosticirale šizoidni poremećaj, jedan od poremećaja ličnosti iz spektra psihotičnih poremećaja.

Budući da se njihov nalaz neznatno razlikuje od ranijeg nalaza vještaka psihijatra dr. Darka Marčinka u dijelu je li Leopold bio smanjeno ubrojiv ili bitno smanjeno ubrojiv, Županijski sud u Velikoj Gorici je na raspravu pozvao sva tri vještaka.

Velika Gorica: Privođenje muškarca na Županijski sud koji je nožem usmrtio žensku osobu kod Savskog nasipa | Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL

- Nalaz vještakinja iz Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača u velikoj je mjeri suglasan s mojim nalazom. Po pitanju ubrojivosti tri su temeljne kategorije: neubrojivost, smanjena ubrojivost i ubrojivost. Oba nalaza vještačenja naglašavaju isto, a to je da se radilo o smanjenoj ubrojivosti, jedina razlika je u kategoriji kvantitativne procjene smanjene ubrojivosti - pojasnio je dr. Marčinko. Također, oba nalaza pokazuju da je optuženi raspravno sposoban.

Vještak je naglasio kako je njemu bilo naloženo samo psihijatrijsko vještačenje, dok se u Popovači provelo i psihologijsko vještačenje te smatra kako bi upravo to mogao biti razlog toj kvantitativnoj razlici.

Motiv ubojstva, smatra tužiteljstvo, leži u činjenici da je Kristina htjela okončati njihovu vezu što Leopold B. nije mogao podnijeti. Na savskom nasipu gdje su trebali razgovarati prerezao joj je vrat nakon čega je sam nazvao policiju tvrdeći da se branio i da je ona napala njega.

Velika Gorica: Počinje suđenje Leopoldu Bernatoviću za teško ubojstvo poznate grafičke dizajnerice | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na početku suđenja kazao je da se ne smatra krivim jer je djelo počinio pod utjecajem halucinacija te smatra da za njega nije zatvor nego liječenje.

- Šizotipni poremećaj ličnosti je sličan šizofreniji, to su kategorije istog tipa poremećaja, a to su psihotični poremećaji. Iako se laicima čini da je riječ o posebnim kategorijama one se u svojim kliničkim slikama često preklapaju. Da li će se svaki put kod hospitalizacije vidjeti akutni psihotični poremećaj ovisi o tome što je dominantno u tom trenutku. Zbog toga utisak onoga tko tada gleda pacijenta može se razlikovati. Onaj koji gleda zadnji ima najširu sliku - pojasnila je dr. Tija Žarković Palijan.

Dodala je da, kad je netko prvi put akutno psihotičan, ne postavlja se odmah konačna dijagnoza jer postoji devet sličnih kliničkih slika.

- Tijekom vremena trajanja šizofrenije dolazi do propadanja viših psihičkih funkcija što ovdje nije slučaj. Imamo čovjeka koji je osam godina u tretmanu, a očuvane su mu kognitivne funkcije - kazala je psihijatrica.

Na pitanje branitelja Rafaela Krešića vještakinjama da pojasne što je simulacija koju navode u nalazu, a što disimulacija, dr. Žarković Palijan odgovara da "ono što optuženi nudi nisu halucinacije".

- Na halucinacije se ne može utjecati niti se one ponašaju drugačije nakon što mi nešto uradimo. U našem slučaju, glas diktira optuženiku broj koji treba zvati da traži pomoć (policiju - op.a.). To ne postoji, to je njegova simulacija. To je dio obrambenog sustava koji je izgradio u nemogućnosti da se nosi s psihičkim sadržajima koji su negativni, kao počinjeno djelo - pojasnila je dr. Žarković Palijan.

Velika Gorica: Počinje suđenje Leopoldu Bernatoviću za teško ubojstvo poznate grafičke dizajnerice | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na pitanje obrane da pojasni na što misle kad spominju zapovjedne halucinacije, pojašnjava da su to one koje naređuju.

- Kako smo istaknule i u pisanom nalazu, bizarni sadržaji koje motrenik iznosi nisu za njega neugodni. Oni ne zapovijedaju njemu nego on njima jer se naziva njihovim zapovjednikom. Pritom one kod njega ne izazivaju neugodnost nego zadovoljstvo što je vidljivo iz njegova izraza lica dok o njima govori. On je u taj sustav uključio i osobu koja je preminula kao žrtva. To je cijela vojska, a ona s njima dobro i lijepo funkcionira. ni mrtva ih ne može napustiti - kazala je psihijatrica.

Na pitanje može li pouzdano tvrditi da optuženi nikad nije bolovao od šizofrenije, vještakinja je odgovorila da ništa ne upućuje na to.

- Za dijagnozu šizofrenije nužno je da su tri od četiri karakteristična obilježja bolesti kontinuirano prisutna najmanje dvije godine. Bez obzira koja se dijagnoza spominje, postavljali su ih kliničari, a ne forenzičari - odlučna je bila vještakinja.

Vezano uz lijek koji mu je bio propisan, a koji on navodno tri mjeseca nije uzimao, dr. Žarković Palijan kazala je da on, prema njezinu mišljenju, ionako nije bio djelotvoran pa tako ni njegov nedostatak nije mogao prouzročiti poboljšanje ni pogoršanje stanja.

Velika Gorica: Privođenje muškarca na Županijski sud koji je nožem usmrtio žensku osobu kod Savskog nasipa | Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL

- Ispitanik je cijelo vrijeme dobro. On je i sad dobro. On i sad u zatvoru prima taj lijek i od njega se osjeća smirenije, no njegov bizarni sustav nije se promijenio, čini se kako je to nedostupno korekciji - kazala je vještakinja.

Osvrnula se i na ranije nalaze tijekom hospitalizacija i kontrola te rekla da su "ti kontrolni nalazi toliko oskudni da se iz njih ništa ne može zaključiti".

- Po čemu ste zaključili da nije bio neubrojiv? - pitala je tužiteljica vještake.

- Djelo je dijelom planirano, postojale su naznake da bi ga supruga mogla napustiti što nikako nije mogao podnijeti jer je bio senzitivan na odbacivanje. Njezino uključivanje u cijeli taj njegov sustav pokazuje da je ni mrtvu ne može pustiti. Prije i poslije učina njegova je svijest o tome što čini bila očuvana. Tempore criminis (u vrijeme počinjenja djela - op.a.) ne mogu reći jer se brani šutnjom - zaključila je dr. Žarović Palijan, a dr. Marčinko se s tim složio.

Branitelj Krešić prigovorio je tom nalazu i mišljenju smatrajući da je "suštinski nepotpun".