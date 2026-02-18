Obavijesti

Vjetar stvara probleme na Jadranu, pojačan promet na zagrebačkoj obilaznici

Ilustracija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, ponegdje ima i magle, a zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica

U priobalju puše jak vjetar i zabrana je prometa za I. i II. skupinu vozila na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na zagrebačkoj obilaznici (A3) povećana je gustoća prometa između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, ponegdje ima i magle, a zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica.

Veća je opasnost od odrona na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

