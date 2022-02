Novi ministar prostornog uređenja, graditeljstva i imovine ipak neće biti izabran ovaj tjedan nego vjerojatno sljedeći. Tri su glavna razloga zbog kojih nema nasljednika Darka Horvata iako je prvotni plan bio da bude izglasan u Saboru zadnji dan u tjednu. Nakon debakla s prijedlogom Stjepana Čuraja iz HNS-a odlučili su uzeti nekoliko dana za odluku.

Prvi razlog je što se nakon ruske invazije na Ukrajinu cijela pozornost Vlade okrenula u tom pravcu. Od organiziranja slanja pomoći do toga da je premijer Andrej Plenković hitno otputovao u Bruxelles, gdje je Europska unija odlučivala o paketu sankcija za Rusiju. Zbog toga su i neki zakazani sastanci i razgovori s potencijalnim kandidatima odgođeni, a sastanak koalicijskih partnera bio je isključivo o početku novog rata u Europi. Osim što je i partnerima priopćeno da će o novome ministru razgovarati sljedeći tjedan, nikakva konkretna imena nisu spominjali.

Iz tog proizlazi i drugi razlog.

- Plenković ne želi pogriješiti s novim prijedlogom i ne želi na brzinu donositi odluku - kaže nam sugovornik.

Treći razlog je što zaista još nema iskristaliziranog favorita. Više sugovornika potvrdilo nam je da razmatraju nekoliko imena. Uski krug oko Plenkovića drži i to u tajnosti, ali dva sugovornika su nam potvrdila da je riječ o bar četiri imena koja su u užem krugu. Među njima je i bivši ministar graditeljstva, HDZ-ovac Branko Bačić, ali on navodno ne bi želio pristati na tu funkciju i maknuti se od predsjednika Kluba HDZ-a u Saboru. Gordan Hanžek, HDZ-ov čelnik Središnjeg državnog ureda za obnovu, također je navodno izrazio suzdržanost i radije bi ostao voditi taj ured, koji je zadužen za obnovu Banovine. Prema našim informacijama, na razgovor u HDZ pozvali su i 33-godišnjeg Dalibora Bišćana, HDZ-ova gradonačelnika Hrvatske Kostajnice, koji je savjetovao Horvata. On je inženjer građevinarstva, ali on navodno, prema nekim sugovornicima, nema previše šanse. Potvrdili su nam i da se razgovaralo s nekim nestranačkim stručnjacima.

Nadalje, HDZ-ovka Mirjana Čagalj, koju je gurao dalmatinski HDZ, više nije u igri. Slavonski HDZ-ovci navodno smatraju dobrom opcijom predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića. Novo ime koje su nam spomenula dva sugovornika kao jedno od onih koji su "u bubnju" je i HDZ-ovac Milan Rezo. On je bivši pomoćnik ravnatelja, a sad ravnatelj, uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja u ministarstvu. Doktorirao je na Geodetskom fakultetu u Zagrebu, a profesor je graditeljstva na Sveučilištu Sjever. Imena o kojima se nagađa i s kojima je razgovarano ima, dakle, napretek. Ali svi s kojima smo razgovarali uvjeravaju da je sasvim racionalno odgoditi odluku o ministru dok je potpuno neizvjesno kako će se razvijati situacija u Ukrajini i kad je pozornost Vlade usmjerena na zajednički europski odgovor.

- Čini se da je postignut konsenzus o kriterijima. Ta osoba mora znati komunicirati s medijima, imati političku težinu i jasno argumentirati učinjeno. Također bi trebao biti stručan i obnoviti suradnju s fakultetima i komorama kako bi se što prije krenulo i u obnovu Zagreba i ubrzala na Banovini - kaže nam sugovornik iz HDZ-a.

Sugovornici bliski Vladi kažu da je početak rata potpuno utišao sve zagovaratelje izbora nakon uhićenja Darka Horvata jer su svi shvatili da u ovakvoj krizi svjetskih razmjera treba imati stabilnu Vladu s utjecajem u Europskoj uniji. No HDZ-ovcima i članovima Vlade nije svejedno jer se čeka i hoće li Uskok i formalno otvoriti istragu protiv ministra Josipa Aladrovića, ali i što će biti s Tomislavom Ćorićem.

- Uvukao se neki strah i nelagoda. Nisam to još vidio od 2000. godine - kaže nam jedan iskusni stranački član.