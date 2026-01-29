Vlada će sufinancirati ugradnju novih dizala u zgradama

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela programe kojima će država sufinancirati ugradnju dizala i uređaja za olakšan pristup slabo pokretnih osoba u postojećim zgradama, kao i uređenje pročelja zgrada u kulturno-povijesnim jezgrama ili koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro.

Država će sufinancirati trećinu ukupnih troškova ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade s najmanje tri kata ili manje ako u njoj živi osoba s invaliditetom, a programom se predviđa i mogućnost sudjelovanja jedinica lokalne samouprave u sufinanciranju. Zajednica suvlasnika bit će dužna osigurati ostatak novčanih sredstava do pune vrijednosti ukupnih troškova, a programom, koji operativno provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, uspostavlja se transparentan sustav bodovanja i objava liste prvenstva.

U program uređenja pročelja - 100 zgrada godišnje

"Prema našim procjenama, preko 250.000 je višestambenih zgrada, ali u naš program može ući oko 15.000 takvih zgrada", naglasio je resorni ministar Branko Bačić dodavši da će javni poziv biti objavljen u ožujku.

Za sufinanciranje i poticanje ugradnje dizala i uređaja u državnom proračunu je planirao dva milijuna eura za ovu i tri milijuna eura za iduću godinu.

Vlada je usvojila i program uređenja pročelja za postojeće višestambene i stambeno-poslovne zgrade u kulturno-povijesnim jezgrama ili su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, a prema kojem će u sufinanciranju po 50 posto sudjelovati i država i lokalne jedinice do najviše 300.000 eura za jednu zgradu dok zajednica suvlasnika podmiruje ostatak troška.

Ministarstvo objavljuje javni poziv prema zajednici suvlasnika, a za donošenje odluke o uređenju pročelja potrebna je natpolovična većina suvlasnika. Jedinice lokalne samouprave koje planiraju sudjelovati moraju obavijestiti Ministarstvo prostornoga uređenja do 1. ožujka tekuće godine.

Programom je planirano uređenje oko 100 zgrada godišnje, a za što je u državnom proračunu osigurano tri milijuna eura te dodatna četiri milijuna eura za iduću godinu.

Vlada prihvatila dodatak KU za državne službenike i namještenike

Vlada je prihvatila dodatak V. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike s obzirom na to da je postignut dogovor sa sindikatima o povećanju osnovice u tri navrata tijekom 2026. godine.

Ministar rada Marin Piletić rekao je da su se s reprezentativnim sindikatima državnih službi dogovorili oko povećanja osnovice za izračun plaće tako da sa sadašnjih 1004,87 eura osnovica raste na 1015 eura s 1. travnja.

Od 1. kolovoza osnovica će iznositi 1025 eura, a od 1. prosinca ove godine ta osnovica narast će na 1035 eura bruto.

"S tim učinkom, osnovica u mandatima ove Vlade, za razliku onih prethodnih kada nije rasla niti za jedan posto u razdoblju od 2011. do 2015., ukupan rast osnovice za plaće u državnom i javnom sektoru iznosit će 52,6 posto", rekao je Piletić.

U pregovorima s državnim sindikatima utvrdili su još neka prava, odnosno da se naknada za terenski dodatak mijenja s 26,54 eura na 30, da se naknada za rođenje ili posvojenje svakog djeteta isplaćuje u visini jedne proračunske osnovice.

To u prijevodu znači, dodao je ministar, da će za svako rođeno ili posvojeno dijete biti isplaćen 441 euro.

Također su ugovorili nematerijalno pravo na plaćeni dopust, u trajanju ne više dva, nego tri dana za sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima i obrazovanju za sindikalne aktivnosti i drugo.

MORH nabavlja streljivo za haubice

Vlada je, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike, donijela odluku kojom odobrava prelazak granice RH oružanim snagama država saveznica radi sudjelovanja u osam obuka i 18 vježbi koje će se tijekom ove godine održati u Hrvatskoj, kao i našim Oružanim snagama za odlazak u inozemstvo, gdje će sudjelovati u 39 vježbi.

Na sjednici je Ministarstvu obrane dana suglasnost za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna u 2028. u iznosu nešto malo manjem od 10,1 milijuna eura za nabavku streljiva 155 mm za haubice CAESAR MK2. Ministarstvo je nabavu pokrenulo putem Europske obrambene agencije (EDA) za zajedničku nabavu streljiva, a koje je EDA sklopila s dobavljačima Nexter Munitions S.A. i JUNGHANS Microtec GmbH.

Ukupne obveze Ministarstva iznose 14 milijuna i 244.800 eura, od čega je u ovoj godini potrebno predujmom platiti 30 posto od iznosa streljiva, odnosno 4,2 milijuna eura, a preostalih 70 posto - 9,8 milijuna eura- u 2028., uz plaćanje transportnih troškova u iznosu 280.000 eura.

Vlada je dala suglasnost i KBC-u Osijek za stjecanje 19 nekretnina u vrijednosti 12,1 milijuna eura koje joj je lani darovala, a čime se, kazao je premijer Andrej Plenković, daje potpora izgradnji novog Kliničkog bolničkog centra Osijek. Dana je suglasnost i da Hrvatska elektroprivreda na zemljištu koje je u vlasništvu KBC-a zamijeni staru transformatorsku stanicu novom, pa će KBC Osijek i HEP sklopiti ugovor o ustanovljenju prava služnosti izgradnje, držanja, pristupa i održavanja te stanice.

"Vjerujem da ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci donijeti odluku o višegodišnjem financiranju, kako bi i glavni grad u Slavoniji, središte političkog i gospodarskog života, dobilo i primjereni Klinički bolnički centar", rekao je.

U Hrvatski sabor u drugo čitanje upućen je konačni prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u kojem su u odnosu na prvo čitanje korigirane prednosti prilikom upisa djece u vrtić. Dok se u prvom prijedlogu za djecu s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima propisivao "nalaz nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi", u konačnom prijedlogu propisuje se "nalaz tijela vještačenja", a briše se i da prednost imaju djeca roditelja korisnika novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata.

Vlada je donijela i program za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2026., te u Sabor uputila plan usklađivanja zakonodavstva s EU, a kojim je planirano u ovoj godini donijeti 75 zakona i 43 podzakonska akta.