VIDEO Plenković o Odboru za mir: 'Cijenimo Trumpov poziv. Proveli smo temeljitu analizu'

U 10 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu počinje sjednica Vlada Republike Hrvatske. Na dnevnom redu su programi ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup slabo pokretnim osobama u postojećim zgradama te uređenja pročelja.

PRATITE UŽIVO:

Raspravljat će se i o odlukama iz resora obrane, uključujući prelazak granice oružanih snaga savezničkih država i Oružanih snaga RH radi zajedničkih obuka i vježbi u 2026. godini, kao i o nabavi streljiva putem Europska obrambena agencija. Vlada će donijeti i odluku o kandidaturi ministra na odlasku Marka Primorca za potpredsjednika Upravnog vijeća Europska investicijska banka.

Na početku sjednice uvodno se obratio premijer i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Osvrnuo se na sastanak sa županima uključenima u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske.

Najavio je i da će Vlada donijeti službenu odluku o kandidaturi ministra na odlasku Marka Primorca za potpredsjednika Upravnog vijeća Europske investicijske banke. Zahvalio je Primorcu na doprinosu u radu Vlade.

- Želim mu da ovih mjesec dana koliko je ostalo do preuzimanja dužnosti iskoristi za kvalitetnu pripremu kako bi iduće tri godine radio u najužem vodstvu Europske investicijske banke. Riječ je o banci koja je dosad u Hrvatsku uložila 8,3 milijarde eura. Vjerujem da će se suradnja intenzivirati - dodao je.

Premijer je naglasio da je početkom tjedna obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Uz izaslanstvo Sabora, izaslanstvo Vlade na Mirogoju predvodili su ministar Gordan Grlić Radman, ministrica Nina Obuljen Koržinek i posebna savjetnica Sara Lustig. Plenković je istaknuo da je obilježena "uspomena na strašne zločine".

Dotaknuo se i konzultacija vođenih na razini Vlade i parlamentarne većine o inicijativi predsjednika Donalda Trumpa o Odboru za mir.

- Proveli smo temeljitu analizu. Visoko cijenimo Trumpov poziv da se Hrvatska priključi radu Odbora za mir, posebno u kontekstu njegovih napora koji su doveli do prekida krvoprolića u Gazi. Budući da je njegov sveobuhvatni plan zadobio široku podršku međunarodne zajednice, o čemu je donesena i odgovarajuća rezolucija Vijeća sigurnosti, pažljivo smo sagledali sve dosad poznate aspekte osnivanja i predviđenog modaliteta djelovanja Odbora - rekao je Plenković.

Dodao je da je "obavio razgovor s Milanovićem".

- Upoznao sam ga sa stavovima Vlade i parlamentarne većine. Iako u sadašnjem odliku pristupanje Hrvatske u Odbor za mir nije ostvarivo, ostajemo predani podršci ukupnim naporima stabilizacije stanja na Bliskom istoku te političkom procesu pregovora između Izraela i Palestine - rekao je premijer.

Plenković je proveo da je Hrvatska dosad uputila značajnu humanitarnu pomoć.

- Hrvatska posjeduje jedinstveno poslijekonfliktno iskustvo, koje u velikoj mjeri dijelimo s Ukrajinom. Stoga ćemo, u suradnji s američkim i europskim mirovnim partnerima, nastaviti pridonositi ukupnim naporima u okviru Trumpova sveobuhvatnog plana za okončanje sukoba u Gazi - rekao je na sjednici Vlade.

